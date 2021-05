Aprueban $45 millones para sector cafetero

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció que renovará el parque cafetalero y que construirá un instituto dedicado a la investigación del café con la aprobación del préstamo de $45 millones, que ha otorgado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El crédito fue aprobado en 2019 por el directorio del BID para el Proyecto de Innovación, Investigación y Difusión de Tecnologías Agrícolas para la Resiliencia al Cambio Climático en los Bosques Cafetaleros de El Salvador. David Martínez, ministro de Agricultura, aseguró que más de 7,000 productores de café serán beneficiados con el empréstito aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado martes.

"Se invertirán $25.5 millones para renovar los parques cafetaleros con variedades resistentes al cambio climático, sin perder la calidad de la taza, con lo cual se beneficiarán cerca de 8,000 productores de café de las regiones de Apaneca, Ilamatepec, El Bálsamo y Chinchontepec", detalló. La cartera agrícola prevé renovar el 33 % del bosque cafetalero.

Según el MAG, el 44 % del bosque nacional está conformado por el parque cafetalero, lo que representa cerca del 80 % de los sistemas agroforestales de alta biomasa y diversidad. Estima que entre 2000 y 2016, su extensión se ha reducido 22,000 hectáreas, pasando de 162,000 a 140,000 hectáreas.

El diagnóstico del proyecto resalta que los "bosques cafetaleros proveen servicios ecosistémicos vitales, como la regulación hídrica y recarga de acuíferos, el control de erosión y sedimentación, y la captura de carbono".

"La pérdida de los bosques cafetaleros puede afectar la biodiversidad del país ya que estos son hábitats de una diversidad de especies tales como aves, insectos, y hongos", señala.

De acuerdo con el funcionario $10 millones serán utilizados para la creación de un nuevo Instituto Salvadoreño del Café y $6 millones para "la vinculación comercial del café salvadoreño". "Buscaremos mercados para que nuestro grano de oro se venda a un precio mayor", dijo.

Martínez aclaró que los $45 millones no forman parte del fideicomiso de $637.5 millones contemplados en el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, anunciado por el Ejecutivo en enero. "Este es un programa de asistencia (...) no es un préstamo, no es como el fideicomiso que es un programa donde vamos a darle préstamos con una tasa preferencial al productor, esto es asistencia que le vamos a dar con todos los insumos que necesitan para poder mejorar su rendimiento y vinculación directa con el mercado", manifestó el ministro.

Omar Flores, presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) se refirió a la parte comercial como una de los factores importantes requeridos por el sector para lograr mejores precios.

"Hemos estado insistiendo que deben buscarse mercados fuera de la Bolsa de Valores para tener precios de cuerdo a la calidad del café que producimos. Me parece muy importante que estos $6 millones se dediquen ya a tratar de ver cómo vamos buscando otros mercados y mejores precios", expresó.

El proyecto plantea la adopción de tecnologías o prácticas que permitan la adaptación al cambio climático a través de apoyos financieros, la asociatividad, enfocada en los productores que necesiten realizar una adaptación transformativa hacia nuevos cultivos, además del financiamiento de actividades relacionadas como servicios de información, innovación, investigación adaptativa, y extensión agrícola.