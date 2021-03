Apuestan al progreso local para prevenir migración

Grupo Calleja reiteró ayer su interés en apoyar el desarrollo local y prevenir la migración en El Salvador, a través de su programa Cultivando Oportunidades. La iniciativa es desarrollada desde hace 10 años y ha beneficiado de manera directa a miles de salvadoreños, según se indicó.

Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja, afirmó que Cultivando Oportunidades ha sido un modelo exitoso en el tema de prevención de la violencia y la migración.

"Creemos que para sacar adelante a El Salvador hay que invertir en nuestra gente, a través de la generación de oportunidades. El dinero invertido se reinvierte en la economía, en trabajo, en desarrollo local, desarrollo que logra mitigar riesgos como la migración, no solo a Estados Unidos sino de zonas rurales a las ciudades", comentó el empresario, en una visita a productores de la zona alta de Chalatenango.

Generando Oportunidades, una apuesta al sector agrícola de El Salvador

El programa apoya a diferentes sectores productivos del país, entre estos el agro. El año pasado, Súper Selectos compró $13 millones entre frutas, verduras y hortalizas para abastecer su cadena de supermercados en todo el país. La meta para este año es aumentar las compras en un 10 %, y revertir la tendencia de importaciones.

Desde hace más de 6 años, la cadena trabaja junto a Acceso, una empresa con visión social, enfocada en generar un impacto positivo en los pequeños agricultores salvadoreños, "eliminando con esto los principales obstáculos que enfrentan para su incorporación al mercado formal".

"Desde que inicié en este proyecto he tenido la oportunidad de vender en el mismo lugar sin andar buscando quien me compre el producto. Queremos dar oportunidades a otros que quieran trabajar, hay muchos que la necesitan. Hay gente que no tiene empleos", manifestó Marvin Chacón, agricultor de la zona.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por si sigla en inglés) ha donado $480,000 a Acceso El Salvador para contribuir al desarrollo de las familias productoras de la zona.

"Queremos un El Salvador fuerte, con muchas oportunidades para evitar la migración a Estados Unidos, y trabajos así son instrumentales para hacer de El Salvador un país donde la gente quiera quedarse y trabajar", dijo el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, quien ve el proyecto de Acceso como "impresionante".

Acceso cuenta con cuatro centros de acopio en la zona alta y zona baja de Chalatenango, Atiquizaya y Sonsonate. La empresa inició trabajando con 50 agricultores, una cifra que ha ido incrementando hasta llegar a tener más de 1,000, y generar más de 2,300 empleos directos.

En la actualidad, Súper Selectos compra a esta empresa alrededor de 100 variedades de productos, logrando con esto revertir la tendencia de importaciones en productos como tomate de cocina, pipián, güisquil, berro, maracuyá, naranja, yuca, lechuga, brócoli, coliflor, remolacha, entre otros.

El trabajo de Súper Selectos y Acceso también incluye capacitación técnica a los pequeños y medianos productores, sobre buenas prácticas agrícolas y diversificación de productos para poder optimizar la cosecha y obtener mayores ingresos.