Apuestan por los pequeños productores de hortalizas

Acceso El Salvador, una iniciativa que trabaja con pequeños productores de la zona alta de Chalatenango, ha ampliado su capacidad de procesamiento, lo que permitirá a los agricultores establecer mas relaciones de negocios.

Desde 2007, como iniciativa de la Fundación Clinton, Acceso, que era conocida anteriormente como Clinton Giustra Enterprise Partnership (CGEP), ha impulsado negocios sociales en varias partes del mundo. El enfoque actual de trabajo se centra en la construcción, gestión y escala de agronegocios.

En El Salvador provee más de 60 tipos de frutas, verduras, pescado y mariscos de pequeños productores a grandes cadenas, como Subway y Súper Selectos. El supermercado y Acceso han entablado una alianza desde hace cinco años.

Acceso posee actualmente cuatro centros de acopio ubicados en la zona alta y baja de Chalatenango, Atiquizaya y Garita Palmera. Cuenta con más de 1,000 productores, entre agricultores y pescadores, y genera más de 2,500 empleos directos.

Frank Giustra, fundador de Acceso, realizó una visita a la zona. Además de filántropo, Giustra es un empresario canadiense presidente del Grupo Fiore, que tiene un amplio portafolio de inversiones en sectores como alimentos, artes, entretenimiento y estilos de vida, entre otros.

"Estamos muy complacidos porque creemos que el proyecto aquí es de los más exitosos. Después de El Salvador vamos a dos países más", dijo el empresario.

Sobre la relación con Súper Selectos señaló que "ha estado con nosotros desde los inicios, ha sido un socio fabuloso. Nosotros hemos crecido, aprendido junto a Súper Selectos, ellos empezaron esta asociación junto a nosotros y nosotros fuimos al principio quienes los buscamos a ellos. Entendimos cuál era la necesidad de productos que ellos tenían, empezamos a cuestionarnos en cuanto a las cantidades, la fijación de precio, el sistema de entrega...", agregó el canadiense.

Acceso incorporó un nuevo equipo de procesamiento en su nuevo centro de acopio, que incluye el cortador de correa KRONEN, que puede procesar más de 30 productos, incluyendo el de hojas y hierbas para ensaladas.

Por su parte, Sebatián Ortiz, representante de Subway El Salvador, agregó que la lechuga que se importaba de Guatemala para los sándwiches podrá ser comprada ahora localmente. "Esa máquina de lechuga nos va a permitir a nosotros un logro más, y es que ya con ello vamos a dejar de importar la lechuga procesada, y todos los vegetales frescos que tenemos van a venir de ustedes", agregó el vocero.

Giustra, que creció en una familia de inmigrantes italianos en Canadá, tenía un huerto casero, por lo que dice tener un estrecho vínculo con la comida.

"La comida es lo más importante que tenemos en todo el mundo, no solo por la alimentación, sino también por nuestros ingresos, por cómo nos ganamos la vida. Los agricultores no siempre somos valorados o no siempre se maximiza el hecho de que estamos produciendo estos alimentos", agregó.

En esa línea, señaló que la apuesta de Acceso es desarrollar herramientas para lograr sostenibilidad a largo plazo en el agro y una relación ganar-ganar entre los productores y el mercado.

Cultivando oportunidades

Súper Selectos tiene un programa desde hace ocho años llamado Cultivando Oportunidades, que consiste en generar cadenas de valor a nivel local. La apuesta es trabajar con agricultores salvadoreños para incrementar la venta de producto nacional y reducir la importación de países vecinos.

"Creo que este centro de acopio representa una de las grandes apuestas que estamos teniendo en el país, con Acceso empezamos a trabajar en el programa Cultivando Oportunidades que tiene Súper Selectos. Este programa es una gran apuesta para tratar de cambiar las importaciones de productos agrícolas por producto local y encontramos en Acceso un aliado para llegar hasta donde estamos ahora", dijo Alberto Corpeño, director de Categorías de Selectos.

En ocho años del programa Cultivando Oportunidades, la cadena pasó de abastecerse solo en un 10 % con productos agrícolas locales a un 60 % al cierre de 2019. "Ese 60 % nos está permitiendo incorporar más de 2,500 agricultores a nuestro programa de abastecimiento. Nosotros seguimos comprometidos para lograr un desarrollo local importante", dijo.

Del programa que impulsa Selectos forman parte unos 2,000 productores a quienes el año pasado se les hizo compras por $11 millones. Mientras que solo en los dos primeros meses de este año, ya se les compró $2 millones. De acuerdo con Corpeño, este año el supermercado podría crecer su abastecimiento local del 60 % actual hasta un 68 %.

"La idea es seguir incorporando agricultores, seguir pasando de la importación a lo local, y cerrar entre un 65 % y 68 % en compra local", apuntó.

Actualmente Súper Selectos compra a Acceso más de 100 variedades de productos, tanto agrícolas como de pesca, por lo que se ha convertido en uno de sus proveedores más fuertes, con lo que busca revertir la tendencia en la importación de productos como el tomate de cocina, pipián, güisquil, guayaba, berro, maracuyá, naranja, yuca, lechuga, brócoli, coliflor y remolacha.

"Juntos, Súper Selectos y Acceso, estamos iniciando como socios cambiando el futuro de muchos salvadoreños, trabajando de la mano para impactar de manera positiva la vida de nuestros hermanos, brindándoles esas oportunidades que tanto necesitan, sabemos que nuestra gente es el activo más valioso con el que contamos", agregó Carlos Calleja, vicepresidente del Grupo Calleja.