Arroceros y cafetaleros urgen de apoyo

Los arroceros y cafetaleros piden medidas de apoyo inmediatas al Gobierno, pues a la fecha, los productores aseguran que solo han recibido promesas. El próximo mes añadirán el aumento al salario mínimo a lista de problemas que los aquejan.

En agosto, todos los sectores deberán cumplir con el aumento del 20 % al salario mínimo, sin excusas, según los decretos 9 y 10 del Ministerio de Trabajo. César Flandez, cafetalero de Candelaria de la Frontera, afirma que el sector no se opone al aumento al salario, sino que no están en condiciones de absorberlo ante la baja producción de café actual. "En estos momentos un aumento al salario mínimo para el sector café es un problema. Como cafetaleros no podemos absorber esos costos e incluso los afectados son los trabajadores porque toca a veces despedirlos porque no podemos apalancar el aumento al salario mínimo", dijo.

El Gobierno informó que destinará $100 millones para subsidiar por un año a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ante el incremento del salario mínimo, subsidio al que no pueden aplicar, indica el caficultor.

Las declaraciones de Flandez coinciden con las de la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) la cual solicitó la creación de un fideicomiso que proporcione un financiamiento no reembolsable para los cafetaleros, así como se creará para otros sectores, petición que según, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), David Martínez, será cumplida.

"Que el sector ganadero y cafetalero sepa que nosotros estamos trabajando para que sean incluidos y van a ser incluidos en el fideicomiso", declaró Martínez.

Pese a las declaraciones, el sector aún mantiene dudas. "Nuestros trabajadores no están asegurados que es lo que la ley exige para dar el fideicomiso entonces, ¿cómo nos van a hacer a nosotros fiadores de ese fideicomiso? Esperemos que no se quede solo en palabras ", indicó.

"Cuanto venimos esperando, estamos en la dulce espera del rescate y a una planta de café no le voy a decir yo: espérese porque ya viene el rescate", manifestó Flandez, en referencia al Plan de Rescate a la Caficultura anunciado por el Gobierno.

El actual salario mínimo para los trabajadores agropecuarios es de $202.88, al igual que para los recolectores de café, ambos salarios pasarán a $243.46 con el aumento. El salario para el beneficio de café es de $227.22 y llegará a los $272.66.

El sector arrocero es otros de los preocupados ante el aumento al salario mínimo, decisión que agudizará la crisis en la que se encuentran por falta de pagos.

"Hay muchos que estamos en este nivel (pequeño productor) que no va a recibir ese subsidio, o sea que para eso se califica y no calificamos para eso", indicó Odias Bermúdez, productor de arroz en San Vicente y Zapotitán.

El impago de los procesadores de arroz, de la cosecha 2020, ha llevado a varios arroceros a no sembrar el cereal o cosechar maíz. Bermúdez está considerando hacer una maicillera. Según el MAG, hasta la semana pasada, la deuda de los industriales era de $750,000, compromiso que no han podido cumplir por el desbalance que provocaron el alza en las materias primas y el aumento en el precio por quintal de arroz, en sus finanzas, indican los industriales.

En El Salvador, la venta de arroz está regulado por el Convenio de Comercialización de Arroz Granza, que permite a los agricultores tener "certidumbre en el precio" y a los industriales, un suministro adecuado de materia prima. Los procesadores alegan que han solicitado alternativas al gobierno. Sin embargo, no todos han obtenido respuesta.

"Se supone que a través del ministerio están ayudándole a los industriales para que les den los créditos pero imagínese que desde cuando vienen esos créditos", expresó Juan Esteban Ardón, presidente de la Asociación de Regantes de Zapotitán (AREZA).

El lunes, el MAG convocó a los productores para "definir acuerdos clave para el desarrollo del sector arrocero y medidas de solución para los principales cuellos de botella que limitan el crecimiento del subsector", pero "fue más de lo mismo", indicaron los productores.

"Ellos en realidad respuesta no llevaban nada, ellos iban a que les contáramos el cuento otra vez. Imagínese el fertilizante y todito ha subido y el otro mes viene el aumento al salario mínimo, no sé cómo vamos a hacer sinceramente", señaló.