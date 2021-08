Arzobispo ve con preocupación falta de información sobre cómo operará el bitcóin en El Salvador

A menos de 10 días para que entre en vigencia la ley que hace al Bitcóin una moneda de curso legal en El Salvador, son muchas las personas que aún desconocen sobre el uso de esta misma. El Gobierno de El Salvador aún no elabora el reglamento de la ley y no ha brindado mayor información del mismo, solamente se sabe que entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre del presente año.

En la conferencia de prensa de este domingo ofrecida por el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, se refirió al tema con preocupación, indicando que él personalmente desconoce del tema, así como la mayoría de la población salvadoreña.

“No tengo mayor conocimiento en este tema. Confieso mi ignorancia y me preocupa que no soy solo yo; sino que creo que hay una considerable parte de la población que no conoce. Hemos visto preocupadas a muchas personas que ni siquiera tienen acceso al internet o a los aparatos electrónicos” dijo el arzobispo Alas.

A criterio personal de monseñor Alas, las personas más afectadas ante la entrada en vigencia de la ley del Bitcoin son las de las zonas rurales del país y las más pobres, quienes no han tenido conocimiento del uso de esta moneda y no han sido instruidos de ninguna forma. Estas personas son quienes se preocupan ante la escasa información que se tiene sobre la entrada en vigencia de la ley.

“Yo creo que es importante que haya una inducción o instrucción, que se le prepare a la población para que se pueda hacer el mejor uso de esa moneda” aseveró Alas.

Asimismo, el religioso manifestó que hay un temor en la población y el deseo de no hacer uso de esta; a pesar que se ha dicho que no será obligatorio hacer uso del Bitcoin y que el dólar va a continuar.

El Arzobispo considera que el temor de la población sobre el uso del Bitcoin yace en la poca información del uso que se ha brindado, además, hizo referencia a que espera que el uso del Bitcoin no sea obligatorio y no pase lo mismo que pasó en el año 2000 cuando entró el dólar y se dijo que el colón tambien iba a funcionar, es decir que iban a estar las dos monedas, pero en realidad no fue así.