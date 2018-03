Asamblea verá propuesta ICP de reforma de pensiones

Lee también

La propuesta que hizo la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones (ICP), para promover cambios en el sistema, podría entrar a discusión en la Asamblea Legislativa hoy o la próxima semana, según las autoridades.Cinco organizaciones que representan a los trabajadores, los patronos, las AFP y los investigadores académicos elaboraron una propuesta de reforma al sistema de pensiones actual. El trabajo es producto de consultas y talleres que desarrollaron en conjunto con otras 50 organizaciones.“Da un poco de vergüenza decirlo, pero esta propuesta nos ha salvado”, dijo Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa. El funcionario se refiere a que desde que llegó el anteproyecto de ley del Ministerio de Hacienda (MH), sobre instalar un sistema mixto de pensiones, no había aparecido ninguna alternativa con el mismo nivel de detalle.Hacienda llegó con la propuesta de sistema mixto en febrero del año pasado. Con esta iniciativa, el Gobierno esperaba mejorar beneficios; pero en cambio, la mitad de los fondos de pensiones pasarían a ser propiedad del Estado. Luego, en julio de 2016, la ICP inició el proceso de consultas y talleres, hasta llegar a la propuesta que mantiene el ahorro en las AFP.Gallegos comentó que esperan activar lo antes posible la discusión sobre las pensiones. “Yo personalmente le voy a dar iniciativa”, aseguró el funcionario, sobre la propuesta de la ICP. En la tarde llegaron las organizaciones a dejar el anteproyecto en la ventanilla de la Asamblea. “Logrará, quizás, apoyos importantes, y para ser sincero se convierte en la primera alternativa de muchos diputados”, enfatizó Gallegos, pero no dijo qué ocurrirá con el proyecto de sistema mixto que remitió el Ejecutivo.La ICP propone que trabajadores y patronos aporten más en cotizaciones y que las AFP reduzcan su margen de ingresos. Así, la cotización pasaría de 13 % a un 15 %, donde 10 % es para la cuenta individual de ahorro y 5 % para crear una Reserva de Pensión Vitalicia (RPV). Por otro lado, reducen los beneficios a la población que cotizó por completo en el sistema público (INPEP e ISSS) y al grupo llamado “optados” B.César Villalona, quien recibió la propuesta del ICP en nombre del partido FMLN, explicó que muchos aspectos le parecen acertados. Sin embargo, consideró que crear la RPV sería en detrimento de las pensiones pagadas.“Se fortalece un fondo alternativo, pero calculando, el fondo individual sería más pequeño. Entonces ahí hay una contradicción entre querer una mejor pensión y sacar una aportación en un fondo que alivie el Estado. Yo creo que en eso hay que buscarle otra salida, pero hay que estudiarla”, dijo.René Novellino, presidente de ASAFONDOS, explicó que aunque formar la RPV implica un menor aporte a la cuenta individual, esa diferencia se compensaría al permitir a las AFP hacer inversiones más rentables que generarían pensiones más altas.Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), agregó que la propuesta del ICP tiene mucha representatividad, puesto que se consultó a más de 40 instituciones. “Creemos que es una propuesta que debe mantenerse en su integralidad”, insistió.Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, consideró que para las empresas aumentar la cotización patronal cuando acaba de entrar en vigor un incremento al salario mínimo es un sacrificio, “pero los beneficios son más importantes”, y consideró que “cubre muchos de los problemas que el sistema puede tener y brinda bastantes beneficios”.Víctor Ramírez, extitular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), comentó que “técnicamente, está mejor elaborado que la del sistema mixto”.Ramírez dijo que la ICP no ha tomado en cuenta la precariedad del empleo en El Salvador, a la hora de proponer el acceso temporal a los ahorros individuales para financiar gastos menores. “Puede llegar a reducir el beneficio futuro”, dijo Ramírez.