Asesor presidencial se retracta sobre sanciones por no aceptar bitcóin y dice es un supuesto "imposible", no aclara qué pasará con quienes se nieguen

El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, se refirió esta mañana a la entrada en vigor de la Ley Bitcóin, la cual inicia este 7 de septiembre. Ayer, el funcionario dejó entrever que podría aplicarse sanciones a quienes no acepten transacciones de dinero electrónico.

Argueta dijo el lunes en una entrevista televisiva, ante la pregunta de cuáles serán las consecuencias de quien se niegue a aceptar una transacción con bitcóin (mediante una wallet) que si bien la Ley Bitcóin "en materia de derecho sancionatorio la ley no trae nada, sí hace referencia por ejemplo en una integración normativa, en una figura que se llama normas penales en blanco, donde hace remisiones de infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, hace referencia también a la Ley de la Superintendencia del Sistema Financiero".

Sin embargo este martes, en el programa Diálogo con Ernesto López del Grupo Megavisión, negó haber dicho tales declaraciones, pese a haber quedado grabadas en el programa televisivo, y aseguró que ha pedido una rectificación a dos medios salvadoreños que reprodujeron sus palabras. "¿Me puedes demandar porque no te quiero aceptar bitcóin?", preguntó el entrevistador. "La Ley (Bitcóin) no tiene infracciones", respondió nuevamente Argueta, como el lunes, sin agregar lo de la "integración normativa".

Entonces el entrevistador insistió más tarde sobre qué pasará para los comercios que exijan pagos solamente en efectivo, en dólar: "Si yo te digo que no quiero que me pagues en bitcóin, ¿tú me puedes acusar ante la entidad pertinente de que no quiero aceptar bitcoin?".

Argueta se negó a responder a esta pregunta referida a quienes se nieguen a tener una wallet para captar pagos ofrecidos en criptomoneda y dijo que es "imposible" que alguien se niegue a aceptar bitcoines. "No podemos partir de que va a haber algún supuesto de que tú no vas a querer aceptar recibir bitcoin, es imposible, porque quien decide... o sea, las billeteras electrónicas te dan la oportunidad de que no te enfrentes a ese problema. Es imposible que tú te encuentres en ese problema, que alguien te diga ´me recibis bitcoin y punto´", insistió, en el supuesto del Gobierno de que todos los ciudadanos tendrán una wallet instalada en su teléfono como lo impone la polémica ley.

"Diferente es que no tengás la billetera y yo llego con la billetera y tú no tengas billetera (electrónica)", dijo. En ese caso, aseguró, para eso el Estado está poniendo la wallet Chivo. Es decir, reiteró que todos tendrán que tener una aplicación, que puede ser la del Gobierno, para aceptar transacciones con bitcóin.

Que "a todo comercio le combiene tener una billetera electrónica" y que "en algún momento todos vamos a tener una billetera electrónica" es parte de lo que defendió.

Argueta reiteró que es innecesario que se cambie el artículo 7 que dice expresamente que “todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”.

Al mismo tiempo, el Gobierno intenta ocultar la obligatoriedad de la medida argumentando que, ya instalada una wallet para captar bitcóin se pueden convertir a dólares y es ahí donde manifiestan -engañosamente- que es "opcional".

Este martes 7 de septiembre ha entrado en vigor la Ley Bitcóin con profundo rechazo e incomprensión de la medida. Esta semana se dio a conocer que al menos un 65 % de la población rechaza esta ley y que pocos están interesados en descargar la billetera electrónica Chivo, la cual ha presentado fallas en su funcionamiento y no está disponible a primeras horas de iniciada la ley.