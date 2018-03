Así creó Interbrand la marca país para El Salvador

Lee también

Hace dos días, el Organismo Promotor de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (PROESA), lanzó en El Salvador la Marca País , un concepto que fue diseñado por la empresa internacional INTERBRAND.Esta empresa, que cuenta con 24 oficinas instaladas en 17 países, ha creado las marcas para otras naciones "de la envergadura de Chile, Australia, Holanda, Corea del Sur, Johannesburgo", según el portal web de PROESA. La marca de El Salvador la diseñó tras ganar el concurso público que PROESA puso en marcha. El diseño de la nueva marca país de El Salvador, que tiene como lema "El Salvador, grande como su gente", le costó a los salvadoreños $450,000, según el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador (COMPRASAL). Interbrand cuenta con un manual para nombrar marcas, el cual se encuentra disponible al acceder a su portal web ( interbrand.com ) o a la página oficial de Facebook de la compañía.Este manual puede ser descargado gratuitamente y la publicación en ambas plataformas está ilustrada con un triángulo invertido en cuya base tiene escrito "Your name" (tu nombre).La marca país creada por Interbrand para El Salvador también tiene a la base el nombre de la nación y arriba un triángulo invertido."El Salvador tiene ahora una marca que representa a los salvadoreños en todos sus roles, y en todos los rasgos positivos que tienen y quieren que el mundo conozca sobre ellos", publicó Interbrand en la referida red social, junto con un enlace en el que describen cómo crearon la "estrategia".En dicho artículo, en su portal web, Interbrand asegura que se trata de la creación de una "identidad visual completamente nueva" para "inspirar a sus ciudadanos". "El principal elemento conceptual y gráfico del logo es la letra "V", localizada al centro del nombre El Salvador", lo describe.Por su parte, la página oficial de El Salvador Marca País ha publicado videos en el que se explica la composición del logotipo, del que afirman fue resultado de un proceso de investigación y se enfoca en las dimensiones de inversión, exportación y turismo. Explican que "la marca país tiene diferentes variaciones para cada sector".Relatan que la tipografía fue personalizada "con curvas amigables para reflejar el carácter amistoso y cálido" de los salvadoreños y en la paleta de colores utilizada se incluye el "verde torogoz", el "rojo jocote", el "azul pacífico", el "verde Boquerón" y el "rosado anona".Además, afirman que el isotipo que acompaña el nombre "representa todo lo que se siembra, germina y se multiplica en sus diferentes formas y colores". Las explosiones "representan todos los atractivos de El Salvador".El diseño ha sido bien visto por algunos salvadoreños, pero también fuertemente criticado por una gran cantidad de personas, que han mostrado su rechazo en redes sociales. En uno de los comentarios del referido video, un usuario escribió: "Esto me suena a las justificaciones que uno hacía luego de haber diseñado algo random xD Crear los bocetos luego del diseño en sí!".Otro usuario cuestionó por qué la marca que representa la identidad nacional no fue diseñada por talento salvadoreño y en su lugar se adjudicó a una empresa extranjera. Otros decidieron comentar con imágenes como esta:Entre los comentarios también se mencionó el diseño creado por Colectivo País de forma gratuita hace dos años.En el caso de Colectivo País, los creativos explican a través de un video promocional que la tipografía, por ejemplo, fue diseñada entre letras de molde y de carta porque "ninguna tipografía iba a representar lo que realmente somos y cómo nos sentimos". "Debíamos crear una tipografía única y propia para nuestro país, una tipografía suelta, con imperfecciones que la hagan hermosa", expuso el equipo productor.Entre los elementos que componen este diseño local se encuentran dibujos de zapote, marañones, café, mangos, piscuchas, hojas, flores, mariposas, farolitos (por la tradición en Ahuachapán), capiruchos, chibolas, trompo, palmas y bolas de fuego (por la celebración en Nejapa). El lema que usaron fue "nacimos en el lado positivo del mundo".