Aumenta uso de datos en móviles y decrece uso de voz

Marcelo Alemán, CEO de Tigo El Salvador, explicó que el mercado salvadoreño de telefonía móvil experimenta un crecimiento en el uso de datos y un decrecimiento de 10 % o más cada año en los servicios de voz.“La voz no está creciendo; se está achicando”, comentó el representante de Tigo, una empresa que pertenece a Millicom.Este fenómeno obedece a varios factores, según Alemán; entre estos, las regulaciones, ya que cada año se bajan las tarifas máximas de interconexión. Otro factor es que la gente está utilizando diferentes aplicaciones para comunicarse, como WhatsApp o Skype.Tigo El Salvador pronostica que entre este y el próximo año el crecimiento de datos compensará el decrecimiento de voz. De tal manera que hacia esto se dirige la inversión de la compañía: redes de datos como LTE (Long Term Evolution), que es un estándar tecnológico que permite la transmisión de datos a alta velocidad.Otros servicios cuya demanda crece son internet residencial y televisión de paga. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son otro segmento que está demandando más servicios digitales, según Alemán.“Esta pasando lo que pasa en todo el mundo hoy por hoy: una depresión tan fuerte en la voz que obliga a las empresas a invertir en datos para mantenerse saludables”, comentó el CEO.La empresa informó ayer que ha entablado conversaciones con el Gobierno sobre la renovación de licencias del espectro.Tigo El Salvador considera que uno de los retos principales para operar en el país es el de la seguridad. “Hay áreas o zonas en las que nosotros hemos decidido no tener presencia física para salvaguardar la integridad de nuestros funcionarios. Tratamos de llegar por medios digitales”, explicó.Otros aspectos que son seguidos con interés por la compañía son el crecimiento económico y el diálogo para un acuerdo fiscal. No obstante, la empresa mantiene su ritmo de inversión, el cual se ha mantenido en los últimos años, aseveró Alemán.