Aumentan empleos en industria de energía

Los puestos de trabajo en la industria de la energía solar en Estados Unidos aumentaron un dramático 25 % en 2016, en parte debido a la reducción del costo de instalación de los paneles, informó hoy The Solar Foundation.Esta energía renovable creó en EUA más de 51,000 empleos en 2016, lo que hizo elevar el total a 260,077 trabajadores, destacó la fundación, que por séptima vez elabora el Censo Nacional de Trabajos Solares.Los costos de la instalación de la energía solar han disminuido ampliamente desde 2010, casi el 57 % en la residencial, el 73 % en la no residencial y el 77 % para los proyectos a mayor escala, explicó ayer a Efe Avery Palmer, el portavoz de la fundación.Según el informe, se trata de un recurso que tiene cada día más consumidores, especialmente en California, Massachusetts, Texas, Nevada y Florida, estados que lideran esta industria.“En 2016, vimos un aumento dramático de la fuerza laboral solar en todo el país, gracias a una rápida disminución en el costo de los paneles solares y la demanda sin precedentes de los consumidores de energía solar”, dijo Andrea Luecke, presidente de The Solar Foundation.