¿Aún no presenta su declaración de renta? Doce cosas que debe saber

Lee también

El próximo 2 de mayo finaliza el plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta (ISR). El Ministerio de Hacienda ha explicado que este procedimiento, para el que antes se utilizaban formularios en papel, ahora se debe hacer en línea.La declaración debe presentarse a tiempo, completa y con información verídica. No hacerlo puede acarrear multas y pago de intereses sobre el impuesto que no se pagó.¿Quiénes están obligados a presentar esta declaración y quiénes no? ¿Cómo hacerla? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Flor de María Fabián, gerente del Área de Impuestos de la firma Auditaxes El Salvador, explica 12 cosas que hay que tomar en cuenta para realizar este trámite.1. Si usted es personal natural (es decir, no empresas), sus ingresos vienen totalmente de un salario, y estos no son más de $60,000 al año, no está obligado a presentar la declaración. Sin embargo, usted puede hacerla y presentarla, si está pensando solicitar créditos, ya que la institución financiera podría pedirle el comprobante de la declaración.Lea además: Vigentes cambios en la retención de la renta 2. Si sus ingresos son menores a $60,000, es importante que revise su declaración sugerida en el sitio de Hacienda, ya que es posible que aún con las retenciones efectuadas por tu patrono usted tenga impuesto a pagar, aunque sean unos pocos dólares. Esta revisión le evitará caer en incumplimientos que conlleven posibles multas e intereses.3. Si tiene impuesto a pagar, puede hacerlo en línea, con tarjetas de crédito, sin necesidad de ir al banco, explica Flor Fabián. También puede pedir pagos a plazo.De interés: Cómo hacer su declaración, paso a paso 4. No espere a los últimos días para revisar o presentar su declaración, porque es posible que el sistema se sature.5. Hay ingresos que no deben incluirse en la declaración, son las llamadas "rentas sujetas a retenciones definitivas", como los premios por rifas, concursos, entre otros.6. Antes se utilizaba el aplicativo DET para declarar la renta. Ahora ya no es necesario, es suficiente con la declaración sugerida en línea, en el sitio web de la DGII.7. Para declarar en línea se necesita un usuario y una contraseña. El registro puede hacerse en línea si uno ha hecho antes al menos alguna declaración (IVA, renta o pago a cuenta), ya que para completar el proceso, debes de colocar este número como referencia. Si es la primera vez que va a declarar, puede ir a la oficina de atención al cliente de Hacienda.8. Solicite a su empleador sus constancia de retención de renta, para poder revisar la información en la declaración sugerida que aparece en el sitio de Hacienda. Cualquier diferencia hará que su declaración sea registrada con inconsistencias.¿Lo sabía? Habrá menos devoluciones de renta este año 9. El monto descontado de sus salario para las cotizaciones del ISSS y la AFP se consideran ingresos no gravados, pero hay que verificar cómo lo declaró el patrono en el Informe Anual de Retenciones.Lea también: Aumenta deducción del ISSS para declaración de renta 10. Si usted ha hecho donaciones a alguna institución autorizada, y tiene los respectivos comprobantes, puede incluirlas como deducciones. El máximo en donaciones que se puede deducir en la declaración del impuesto sobre la renta es el equivalente al 20% de sus ingresos anuales.11. Como persona natural, usted puede deducirse hasta $800 en concepto de colegiaturas y $800 por gastos médicos y hospitalarios. Esto aplica incluso para sus hijos de hasta 25 años.12. Si sus ingresos anuales son mayores a US$60,000 está obligado a presentar declaración, aun cuando no tenga valor a pagar o a devolver. También está obligado a declarar si tiene rentas diversas, por ejemplo, su salario y otros ingresos como honorarios por servicios profesionales.