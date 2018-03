Avanza plan de Honduras para construir un puerto en el golfo

Lee también

Honduras ha avanzado en la formulación del proyecto para construir un nuevo puerto en la zona del golfo de Fonseca. El Gobierno de ese país recibirá en las próximas semanas el estudio de factibilidad para la construcción de un “megapuerto” en Amapala, isla del Tigre, de acuerdo con una nota publicada por el periódico La Prensa.La idea tomó fuerza hace tres años, cuando el país vecino anunció también que buscaría construir una red de ferrocarriles para conectar sus costas en el Pacífico y el Caribe.Un puerto que se ubique en Amapala, Honduras, competiría directamente con el puerto de La Unión Centroamericana, ubicado en la bahía de La Unión, en el golfo de Fonseca.El estudio para un nuevo puerto en Amapala lo elaboran Korea Maritime Institute, Daeyoung Engineering y Busan Port Authority. Su valor es de $84,000 que proceden de fondos no reembolsables donados por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA, por sus siglas en inglés), según informó La Prensa.La inversión inicial en el proyecto asciende a $500 millones. La idea es que la nueva infraestructura portuaria se conecte al resto del territorio hondureño por medio de un puente.De acuerdo con lo publicado por el periódico hondureño, entre las ventajas de la isla del Tigre es que esta cuenta con un “calado natural de entre 30 y 40 metros” por lo que podría atraer a barcos de gran tamaño, como los que ahora circulan por el Canal de Panamá, que recientemente fue ampliado.Hace un año, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declaró a medios de su país que los expertos de Corea del Sur evaluaban la factibilidad de conectar el puerto de Amapala con puerto Cortés, en el Caribe.Si esta idea llega a concretarse se complicaría el panorama para el puerto de La Unión, que actualmente es administrado por la empresa estatal CEPA.Este puerto fue construido con la idea de generar un polo de desarrollo económico para la zona oriental de El Salvador.Sin embargo, la apuesta de las autoridades en administraciones anteriores era que esta terminal especializada en contenedores manejara carga procedente de Honduras y Nicaragua para poder ser un negocio rentable, debido a la poca actividad económica del oriente salvadoreño.La idea era que se conectara a través de un canal seco a puerto Cortés.El plan de concensionar el puerto de La Unión fracasó en 2015 cuando ninguna empresa ofertó para hacerse con la operación del puerto.Uno de los problemas más graves que afronta el puerto de La Unión es la acumulación de materiales en un canal de acceso.A escala pública, funcionarios de CEPA y del gobierno central han dicho que analizan reformas a la ley de concesión para entregar la infraestructura en la modalidad de servicios portuarios.En 2014, LA PRENSA GRÁFICA consultó a especialistas en temas de logística y puertos sobre la competencia que representaba este nuevo muelle para el puerto salvadoreño.“Solo El Salvador no puede hacerlo (desarrollar su puerto en el oriente). Necesita a Nicaragua y Honduras. La infraestructura va a quedar demasiado grande si no se consigue tráfico de Honduras”, acotó el analista. “La gran pregunta es ¿cómo podemos tornar atractiva la inversión que le vamos a pedir al desarrollista? La carga de El Salvador se queda corta. Si Honduras no piensa desarrollarse por esa ruta sus números nos van a hacer una falta increíble”, indicó en esa ocasión Fernando Romero, consultor en logística y comercio internacional.Rogelio Tobar, consultor en tema de transporte y logística, dijo en esa oportunidad que si Honduras construye un nuevo puerto en el Pacífico “sería un competidor del puerto de La Unión” lo cual “va a afectar”.