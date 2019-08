En un escueto comunicado enviado a las autoridades del mercado, las directivas de Avianca Holdings le salieron al paso a las polémicas declaraciones de Roberto Kriete, presidente de la junta directiva, quien en una reunión privada les dijo a un grupo de colaboradores que "... Avianca está quebrada".

"Es urgente que le demos vuelta a esta empresa, porque tenemos un tiempo limitado"



Un verdadero revuelo causaron las declaraciones del nuevo hombre fuerte de Avianca, Roberto Kriete. Aquí puede enterarse sobre lo que dijo ►https://t.co/0LJqG9yFAN pic.twitter.com/pWgD32eKfm — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 27 de agosto de 2019

"La Compañía se permite aclarar que Avianca Holdings no está en proceso de quiebra o de insolvencia regido por ley alguna y no ha solicitado ser admitida en proceso alguno de similar naturaleza en jurisdicción alguna", indicaron las directivas de la aerolínea.

Advirtieron, además, desde el lunes viene circulando "un video obtenido de manera ilegal en el que, sin tener en cuenta el contexto completo de la reunión", se ve al presidente de la junta directiva de la compañía dando unas declaraciones en las que utilizó, de manera coloquial la palabra 'quebrada'.



""... la situación financiera, señores, Avianca está quebrada, 'ok'... quebrada. No le está pagando a sus acreedores, no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no le está pagando a los bancos...", se le escucha decir al hombre fuerte en el video".

Pero en su comunicado, difundido a primeras horas de este martes, las directivas sostienen que "los hechos contados por el Sr. Kriete a los empleados asistentes a dicha reunión interna de trabajo, están en armonía con el 'Plan Avianca 2021'", el cual fue dado a conocer en días pasados.

Dicho plan tiene como metas, entre otras, el reperfilamiento de la deuda mediante acuerdos con contrapartes de la compañía, la optimización de la flota, el fortalecimiento del 'hub Bogotá', garantizar un flujo de caja que permita llegar a niveles de apalancamiento conservadores y lograr un crecimiento sostenible y competitivo.



Kriete les dijo a sus empleados que se debe trabajar para conseguir las metas de la compañía, para lo cual solo tienen un plazo de cuatro meses, tiempo en el que deben retomar el pago de las obligaciones financieras.