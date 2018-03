Avianca: No hay una filial en Argentina

Lee también

Avianca Holdings, S. A. se desvinculó ayer de cualquier relación con la aerolínea llamada Avianca Argentina. El grupo detalló, por medio de un comunicado, que Avian Líneas Aéreas, S. A. cuyo nombre comercial es Avianca Argentina “corresponde a una inversión de Synergy Group, en la cual no participa Avianca Holdings, S. A.”La semana pasada medios internacionales informaron que el fiscal argentino Jorge di Lello decidió abrir una investigación a Germán Efromovich, presidente de Synergy Aerospace, y al presidente argentino, Mauricio Macri, entre otros funcionarios públicos, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de rutas aéreas en 2016.“Avianca Argentina no es, por tanto, subsidiaria, filial ni parte de Avianca Holdings, S. A.”, acotó el grupo aeronaútico.En el comunicado Avianca informó que ninguna de sus filiales tiene vuelos en el interior de la República Argentina, aunque Avianca, S. A., parte del grupo, mantiene la ruta Bogotá-Buenos Aires-Bogotá y Lima-Buenos Aires-Lima sin ninguna modificación.Avianca detalló que sus subsidiarias son: Aerovías del Continente Americano, S. A.; Avianca (Avianca), Tampa Cargo, S. A. constituidas en Colombia; Aerolíneas Galápagos Aerogal, S. A. constituida en Ecuador; y las compañías del Grupo TACA: TACA International Airlines, S. A. conformada en El Salvador; Líneas Aéreas Costarricenses, S. A. LACSA de Costa Rica; Transmerican Airlines, S. A. constituida en Perú; Servicios Aéreos Nacionales, S. A. SANSA de Costa Rica; Aerotaxis La Costeña, S. A. de Nicaragua; Isleña de Inversiones, C. A. de C. V. ISLEÑA creada en Honduras y Aviateca, S. A. de Guatemala.Avianca relató que en 2016 Synergy Group –accionista mayoritario de Avianca Holdings, S. A.– confirmó la compra de la aerolínea de chárter argentina entonces denominada Macair (que pertenecía a la familia del presidente argentino). Synergy Group registró esta empresa con la razón social de Avian Líneas Aéreas, S. A., al tiempo que le concedió la licencia para el uso de la marca comercial Avianca. A principios de mes trascendió que Kingsland Holdings, donde está representada la familia Kriete, promueve una demanda en Nueva York para frenar la alianza entre Avianca y United por considerar que solo beneficiará a Efromovich.