Avianca cumple 100 años, ya sin el riesgo de una bancarrota

Avianca, la segunda línea aérea más antigua del mundo, celebró en diciembre recién pasado su primer siglo de operaciones, lo que la convierte además, según sus ejecutivos, en la aerolínea con mayor tiempo ininterrumpido en el aire. Pero la compañía tiene más motivos para celebrar: se declara ya fuera de todo peligro de bancarrota, algo que hasta hace algunos meses era incierto.

"Sí, estamos fuera de ese riesgo", dijo, tajante, Adrian Neuhauser, Chief Financial Officer (CFO) de Avianca Holdings, en la conferencia de prensa que la compañía ofreció a medio centenar de medios en Bogotá, Colombia, previo a la fiesta por sus 100 años.

En agosto la realidad era otra. Altos ejecutivos de la compañía lamentaron que en ese momento no se tuvo capacidad para hacer frente a las obligaciones con los acreedores en los tiempos pactados, y que tuvieron que recurrir a una renegociación. En parte, la actual tranquilidad financiera de Avianca se debe a una inversión de $250 millones por parte de United Airlines y Kingsland

Todo esto se dio de la mano de una nueva dirección. Anko van der Werff, CEO de Avianca, es quien lidera esta reestructuración. Cuenta en su haber con una sólida experiencia en el sector aeronáutico, complementada con una visión clara y un don de liderazgo que ha permitido cambiar las luces de alarma por expectativas de crecimiento en la compañía.

Un papel protagónico en estas negociaciones y en el plan de reestructuración financiera de la empresa lo tuvo el salvadoreño Roberto Kriete, quien fue durante varios años la cabeza de TACA. Esta aerolínea anunció hace una década su integración con Avianca, y desde entonces Kriete se mantuvo como parte de los accionistas, aunque en menor cuantía, de la aerolínea. Tras el nombramiento de Kriete como presidente de la junta directiva de Avianca Holdings, se logró el canje de $550 millones en bonos que vencían en 2020. Además de la inversión de $250 millones, Avianca consiguió la inyección de $125 millones adicionales, lo cual ahora les da una disponibilidad de liquidez en caja que favorece a la operación, dijo Neuhauser.

"2019 cerró mucho mejor de lo que hubiéramos esperado hace algunos meses, la situación es completamente distinta", afirmó, visiblemente complacido, Van der Werff. "Tenemos mucha certeza hacia el futuro, entusiasmo, optimismo y buenos números". Explicó que Avianca se ubica entre las 15 mejores aerolíneas del mundo, entre las únicas once con una calificación de seis estrellas y además una de las cinco incluidas en el Dow Jones Sustainability Index, por sus esfuerzos en reducir su impacto sobre el medio ambiente.

Expansión

Esta nueva realidad hace que el plan 2020 de la empresa incluya esfuerzos de expansión. En específico, Van der Werff habló sobre fortalecimiento en las operaciones en la mayoría de los "hubs" de la aerolínea, incluyendo el de San Salvador, el de Bogotá, y el de Ecuador.

Adrian Neuhauser, el CFO de la compañía, reconoce que el plan de reperfilamiento financiero, como prefieren llamarlo, fue necesario luego de que no pudieran cumplir con sus obligaciones en los plazos establecidos. "Después de casi seis meses de negociaciones, lo logramos. Eso permitió el ingreso de dinero y hoy en día no tenemos problemas financieros", recalcó. Esto no significa, aclaró, que la empresa no deba seguir recurriendo a los mercados, pero ahora todo se hará dentro de una operación normal.

Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer de Avianca, dijo que entre las estrategias de la empresa para ganar competitividad y atraer más clientes está el ofrecer tarifas a la medida, "Avianca tiene una cosa clara, ofrecer tarifas asequibles pero sin descuidar el servicio de alta calidad", afirmó.

Estas opciones de tarifas diferenciadas ya han sido lanzadas para otros mercados, y estarán disponibles para Centroamérica durante el primer semestre de este año. En cabina económica, por ejemplo, habrá opciones S, M y L. La S implicará volar ligero, la M dará la opción de chequear equipaje y la L, de hacer cambios y reembolsos. En cabina ejecutiva habrá opciones XL y XXL, precisó Mosquera. El anuncio de nuevas frecuencias también será una constante en 2020, afirmó Van der Werff.