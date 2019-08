Avianca logra intercambio de bonos por más del 50 % de la emisión en exterior

Avianca Holdings anunció este miércoles que consiguió un intercambio de bonos por más del 50 % de la emisión en el exterior, con lo que alcanza la condición mínima para seguir adelante con la oferta.

"Se trata de una oferta que Avianca Holdings lanzó en los mercados internacionales, a mediados de agosto, para intercambiar la totalidad de sus bonos no garantizados con vencimiento en 2020, ascendente a 550 millones de dólares, por nuevos bonos garantizados", dijo la empresa en un comunicado.

La compañía, que amplió el "Plazo Límite de Participación Temprana" para la Oferta de Intercambio hasta el próximo 11 de septiembre, consideró que la respuesta de los tenedores de bonos "evidencia la intención de contar con los nuevos bonos garantizados y dan muestra de los avances en el proceso".

Según Avianca, con esta transacción los tenedores de bonos que participaron quedan obligados a intercambiar en las condiciones pactadas en el memorando de la oferta de intercambio, obteniendo garantías reales y manteniendo los mismos términos financieros actuales en una primera etapa.

Además, adquirieron el compromiso de extender el plazo del bono automáticamente, por tres años, hasta mayo de 2023, y con un cupón de 9 % al momento en el que se confirme la inversión anunciada por United Airlines, Inc. y Kingsland Holdings Limited por al menos 250 millones de dólares.

Esta inversión "está sujeta a que se llegue a un acuerdo amplio con los acreedores y a la extensión del bono existente por parte de los tenedores. A la fecha, si bien el proceso va por buen camino, aún no alcanza la participación suficiente para satisfacer las condiciones de dicha inversión", explicó la compañía.

Para quienes no participaron en esta primera etapa, se extendieron las mismas condiciones hasta el 11 de septiembre, plazo luego del cual ya no podrán intercambiar los bonos existentes y fecha en que se tendrá el resultado final del intercambio y se definirán los pasos a seguir con relación a la intención de inversión de United y Kingsland.

Avianca Holdings está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airlines en Centroamérica y Perú.

La empresa está inmersa en un proceso de cambios en su estructura administrativa que incluyó en mayo pasado la salida de su presidencia del empresario brasileño Germán Efromovich como consecuencia de un acuerdo con la compañía estadounidense United Airlines.

El pasado 24 de mayo United decidió ejercer sus derechos en Avianca Holdings con base en el préstamo de 456 millones de dólares que hizo en noviembre de 2018 a BRW Aviation, empresa del grupo Sinergy, accionista mayoritario de Avianca, y en la cual se dieron como garantía las acciones de este en la firma colombiana.

Esa operación fortaleció la posición de Kingsland Holdings Limited, segundo accionista del grupo, que decidió renovar la junta directiva de la compañía, presidida desde entonces por Roberto Kriete, empresario salvadoreño del Grupo Taca.

Precisamente, Avianca Holdings negó ayer estar quebrada tal y como aseguró Kriete en una reunión con empleados en El Salvador cuyo audio fue filtrado y distribuido a través de redes sociales.

En un comunicado, la compañía dijo que Kriete "utilizó coloquialmente el término quebrada para referirse" a la empresa, si bien aclara que "no está en proceso de quiebra o de insolvencia regido por ley alguna y no ha solicitado ser admitida en proceso alguno de similar naturaleza en jurisdicción alguna".

"Señores, Avianca está quebrada, no está pagando a sus acreedores, no les está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no le está pagando a los bancos, estamos en un proceso de renegociar todo eso y reestructurar todas las deudas para comprar tiempo", aseguró el empresario.

El presidente de la junta directiva continúa dirigiéndose a los empleados y les asegura que van a "ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se vuelva rentable" y poder pagar así el dinero que debe.

Sin embargo, Avianca afirmó en su comunicado que lo que trataba de hacer Kriete era "enfatizar el apoyo y compromiso que se requiere de todos los colaboradores de la compañía" para sacar adelante la situación.