Avianca mantendrá destinos una vez se levanten restricciones de viaje

Cuando las restricciones al tráfico aéreo que los gobiernos han implementado para contener el covid-19 se levanten, Avianca mantendrá la misma red de rutas, pese al proceso de reorganización que se llevará a cabo dentro de la compañía, después que decidiera acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos.

El procedimiento que ha iniciado Avianca le permite reestructurarse bajo la supervisión del sistema judicial de Estados Unidos mientras mantiene sus operaciones siempre bajo su propio liderazgo.

Tras este proceso sí podrían darse cambios en los destinos que la compañía atendía antes que iniciara la emergencia del covid-19, pero dichos cambios serían anunciados más adelantes.

“Así mismo, la operación estará sujeta a diversos factores incluyendo la evaluación de la pandemia, las políticas de los países en relación a los espacios en los aviones, un tema de demanda de servicios, entre otros”, explicó Avianca a este medio.

La decisión de Avianca busca sacar a flote la compañía después de una pérdida de alrededor del 80 % puesto que sus aviones están en tierra desde marzo. El jueves las acciones de la empresa fueron retiradas de la Bolsa de Nueva York.

Cuando se hizo el anuncio del procedimiento de bancarrota, Avianca anunció que estaba en conversaciones con el gobierno de Colombia para solicitar apoyo financiero, el país sudamericano es su principal mercado. Sin embargo, la holding incluye también a las aerolíneas del Grupo Taca y tiene un fuerte peso en El Salvador y el mercado centroamericano.

LA PRENSA GRÁFICA consultó si también se habían hecho solicitudes o habían pláticas con El Salvador u otro gobierno de la región para algún tipo de apoyo, como posponer pagos tributarios o una apertura anticipada de los aeropuertos.

Avianca respondió, sin entrar en detalle, que está “buscando apoyo financiero de los gobiernos de los países en donde presta servicios clave” y que “la Compañía sigue participando en conversaciones con el Gobierno de Colombia, así como con gobiernos de otros mercados clave, con el fin de encontrar estructuras de financiación que proporcionen liquidez adicional en el marco del proceso de reorganización del Capítulo 11”.

El día de la noticia también se consultó a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y a la Autoridad de Aviación Civil (AAC). Federico Anliker, presidente de CEPA, respondió que ya había hablado con el empresario Roberto Kriete, uno de los accionistas principales, y que le ofreció apoyo.

“Nosotros lo primero que le dijimos fue cuente con nuestro apoyo en lo que le podamos ayudar”, aseveró Anliker.

“Aquí no estamos viendo como lucrarnos de las aerolíneas en el caso del aeropuerto, claro el aeropuerto tiene su tarifario y nosotros sobrevivimos de los ingresos que obtenemos de las operaciones, no me vayan a malentender que las cosas gratis tampoco son, pero estamos viendo de qué forma apoyamos a la operación”, agregó.