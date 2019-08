Avianca no se acogerá a ley de quiebras

Los nuevos CEO y CFO de Avianca, Anko van der Werff y Adrián Neuhauser, respectivamente, insistieron hoy en una conferencia de prensa, que la aerolínea no se acogerá a la ley de quiebras de Estados Unidos, el denominado Capítulo 11, que permite a las empresas con problemas financieros, una reestructuración de su deuda.

"No queremos entrar en capítulo 11. Nos hemos enfocado en no tener que pedir ayuda de las cortes, no tener que pedir ayuda de reguladores. Simplemente queremos llegar a acuerdos que sean beneficiosos para nuestros socios y para nosotros. El tema de diferir pagos se hizo para retener liquidez. Y entretanto estamos con estas negociaciones. Eso (acogernos al capitulo 11) no lo vemos en el calendario que estamos planteando", señaló Neuhauser.

En el encuentro que los ejecutivos mantuvieron con periodistas de toda América Latina, en el Centro de Excelencia Operacional de la empresa, en Bogotá, Colombia, ambos indicaron, en cambio, que para salir de la complicada situación en la que se encuentran, la aerolínea entró desde junio pasado, en un proceso de reestructuración de la deuda.

De acuerdo con Neuhauser, ese proceso que se alargaría hasta octubre próximo, y que ha incluido la postergación de ciertos pagos con socios y acreedores, tiene como objetivo fortalecer la caja, asegurar las operaciones y extender los plazos de pago.

Una de las primeras operaciones fue la extensión de los bonos que vencían en mayo del próximo año, que era la deuda más grande de la firma con vencimiento cercano.

La aerolínea informó hace dos días, que esa operación fue exitosa al lograr que más del 50 por ciento de los tenedores de bonos de Avianca emitidos en el exterior aceptaran la propuesta.

Aparte de la reestructuración de la deuda, van der Werff aseguró que la empresa se enfoca en otros cuatro pilares para salir a flote. Estos son: la simplificacion de la flota, una reestructuración de la red, la desinversión de algunas partes del negocio y una mejora en el posicionamiento dwl producto.

La caída accionaria de Avianca ha venido consolidándose en los últimos años. Atrás quedaron los días donde las acciones se cotizaban en la Bolsa de Nueva York arriba de los $18, como lo fue en enero de 2014, hoy antes del cierre de esta nota el precio rondaba los $2.58. Eso implica un 50 % menos que hace un año y un 8 % menos después de las polémicas declaraciones que hacía Roberto Kriete, presidente de la junta directiva de la compañía.

"... la situación financiera, señores, Avianca está quebrada, 'ok'... quebrada. No le está pagando a sus acreedores, no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no le está pagando a los bancos, estamos en un proceso de renegociar todo eso y de reestructurar todas las deudas para poder comprar tiempo para poder ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se vuelva rentable", aseguró Kriete en el video filtrado que llevó a la compañía a emitir un comunicado negando que estuvieran en una situación de quiebra.