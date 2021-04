BAC Credomatic: “Best Bank in Central America”, según Global Finance

El banco que tiene como objetivo ayudar a personas y empresas de todos los países de la región, BAC Credomatic, fue galardonado por la revista especializada Global Finance como “Best Bank in Central America”, una nueva categoría creada este año. De igual forma, la entidad financiera recibió otros reconocimientos como: “Best Bank in Costa Rica”, “Best Bank in Honduras” y “Best Bank in Panamá”.

Estos galardones fueron otorgados a la institución por el desempeño y ejecución de acciones claves en la recuperación económica de la región, las cuales atendieron oportuna y cuidadosamente las necesidades de sus clientes, logrando sólidos resultados financieros.

"Para BAC Credomatic es fundamental contribuir con el desarrollo de las regiones en las que operamos, por lo que reinventarse y estar en constante innovación es nuestra prioridad, por esto hemos ido mejorando y ajustando nuestros servicios para adaptarnos a la realidad actual, atender a las necesidades de nuestros clientes y estar siempre a la vanguardia de la tecnología, de manera que continuemos brindando el servicio de calidad que nos caracteriza e impulsemos el bienestar de la sociedad en general”, comenta la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de BAC Credomatic, Mónica Nagel.

Los criterios de selección considerados por Global Finance incluyeron: crecimiento en activos, rentabilidad, alcance geográfico, relaciones estratégicas, desarrollo de nuevos negocios e innovación en productos. Los criterios subjetivos incluyeron las opiniones de analistas de acciones, analistas de calificación crediticia, consultores bancarios y otros involucrados en la industria.

“Las evaluaciones de este año son más importantes y valiosas que en cualquier otro momento de la historia, dadas las condiciones económicas sin precedentes provocadas por la pandemia mundial", destaca el editor y director editorial de Global Finance, Joseph D. Giarraputo. Todas las selecciones fueron realizadas por los editores de la revista después de extensas consultas con ejecutivos financieros corporativos, banqueros, consultores bancarios y analistas de todo el mundo.

BAC Credomatic es el banco privado líder y más relevante de Centroamérica, ya que cuenta con más de

22.000 colaboradores y más de 3.6 millones de clientes a nivel regional. Además, es la entidad financiera con la mayor innovación tecnológica y la plataforma digital más robusta de la región.