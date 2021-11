BAC Credomatic reconoció la labor de empresarios salvadoreños

BAC Credomatic siempre se ha caracterizado por innovar en el mercado salvadoreño, en cuanto a servicios y productos, que ofrece tanto a la población como al sector empresarial. Y una de esas grandes apuestas se dio en el 2007, cuando BAC Credomatic El Salvador adquirió el programa Propemi (Promoción a la Pequeña y Mediana Empresa), para impulsar el crecimiento económico de este sector.

Al respecto, Miguel Jacobo, gerente de negocios de Propemi de BAC Credomatic, manifestó: "Ofrecemos un portafolio de productos completo a la medida para este sector, para su desarrollo y sus inversiones. Paralelamente, tenemos una Escuela de Negocios para Empresarios, la cual la denominamos Centro de Desarrollo Empresarial".



María José DeLeón, gerente de servicios empresariales BAC Credomatic, le entrega el premio “Empresario Digital 2021” a Santos Inocente Lovo, de Inversiones Lovo Bonilla S. A. de C. V.



Y precisamente esta unidad del BAC Credomatic festejó el pasado 17 de noviembre, la XIV edición del premio "Empresario del año 2021" y, por segundo año consecutivo, el evento fue realizado digitalmente. Este acontecimiento tuvo como objetivo volver a enaltecer la excelencia que caracteriza a los empresarios salvadoreños, quienes luego de unos meses de suma dificultad han desarrollado estrategias para superar las adversidades, guiados por su capacidad de transformación, adaptación a los cambios e ímpetu para convertir oportunidades en realidades de éxito.

Ganadores de categorías

Erenia de Cruz y Roberto Cruz, con sus empresas Centro de Negocios S. A. de C. V., RYC Publicidad S. A. de C. V. y China In, obtuvieron el galardón a "Empresario del Año 2021". Por su parte, Santos Inocente Lovo, de Inversiones Lovo Bonilla S. A. de C. V. se adjudicó el reconocimiento a "Empresario Digital 2021. Finalmente, Gabriela Quijano de Alas, de Tablemas S. A de C. V., ganó la distinción en la categoría “Mujer Acelera 2021”.



Miguel Jacobo, gerente de negocios Propemi BAC Credomatic, junto a la ganadora del premio “Mujer Acelera 2021”, Gabriela Quijano de Alas, de Tablemas S. A. de C. V.



Sobre el proceso de selección y los criterios para definir a los ganadores, el gerente de negocios de Propemi del BAC Credomatic dijo: "Dentro de los requisitos podemos mencionar su relación con Propemi de BAC Credomatic. También la cantidad de productos que tengan con nosotros, además de los años de trabajo. De igual forma, su capacidad empresarial; es decir, su patrimonio medido a través de la rentabilidad del negocio, de su incremento en ventas. Otro es su contribución al desarrollo económico en el país por medio de la generación de empleo. Finalmente, la responsabilidad social, fiscal y de respeto al medioambiente".