BANDESAL amplía plazo para acceder a fondos Firempresa

El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) inició esta semana el desembolso de los $107.9 millones redireccionados del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa) para sectores de transporte, pescadores, artistas, artesanos y personas con discapacidad. Cinco mil artistas ya fueron aprobados para recibir el subsidio.

Juan Pablo Durán, presidente de BANDESAL, aclaró que "aquellos que por alguna razón, siendo artistas recibieron un mensaje diciendo 'no hemos podido validar su condición de artistas', si tienen cómo comprobar eso es todo lo que necesitamos. No hemos rechazado una sola solicitud".

Esta aclaración surge ante los reclamos del gremio artístico. Tal es el caso de Juan Carlos Cabrera, que desde 1991 trabaja con el baile folklórico y moderno en Sonsonate. Además de haber trabajado en diferentes institutos y universidades, su último trabajo fue en la Academia de Bellas Artes de Sonsonate, desde 1986 a 1991 formó parte del ballet folklórico de El Salvador.

"No puedo aplicar ni como instructor ni como maestro, en la única forma que puedo aplicar es si yo lo ejecuto en el escenario. Desde 1991 a la fecha me he dedicado a trabajar en el desarrollo de técnicas, si un alumno mío trabaja en el escenario pero ni él ni yo tenemos empleo ¿quién tiene más necesidad? Los dos", explicó Cabrera.

El presidente de BANDESAL explicó que "hay gremios colaterales, cercanos, pero que no alcanzan el rango de artistas y obviamente la ley no nos permite poderles apoyar. Sin embargo, seguimos esperando que suban la información, ampliaremos los plazos necesarios, aquellos que siendo artistas se describieron de una manera distinta y por eso el sistema no los dejó pasar tranquilos, que ya he establecido una comisión que los va a recibir para validar si pueden incorporarse y vamos a resolver sus demandas, somos un gobierno incluyente", dijo.

"He designado a nuestra directora de planificación y desarrollo institucional, Yanira Cruz, para que se reúna con ellos (quienes no fueron aprobados) y lleguemos a un consenso. A nadie hemos rechazado. Mi respuesta es contundente. Tengan la plena certeza de que todos los que hacen arte, inclusive si es arte popular, perfectamente los podremos ir incorporando gradualmente", enfatizó Durán.

En El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, y a través del Banco Cooperativo Visionario (BANCOVI), BANDESAL entregó ayer los primeros fondos no reembolsables a artistas como Julio Yúdice, Cocolito y representantes de bandas musicales como Prueba de Sonido y Amaretto, así como al Mariachi La Perla y La Sonora Vicentina.

"El resto de artistas podrán retirar sus fondos a partir del día lunes, asegúrense que ya estén publicados los nombres, no se preocupen, porque en el transcurso de la semana se irán subiendo según se vayan validando. Esperamos que en dos semanas haber concluido totalmente", añadió Durán. También serán notificados vía correo electrónico.

Al consultar sobre la forma de aplicación para algunos fue muy fácil, tal es el caso de Pedro Hércules, pianista y director musical de Prueba de Sonido, "la plataforma fue amigable. Con el preregistro sí tuvimos duda porque no recibimos notificación, pero esto es algo nuevo, hay que esperar". Ever Iraheta de la Sonora Vicentina dijo que "nos solicitaron listado de personal, accedimos a la página y salimos beneficiados. No tuvimos inconvenientes".