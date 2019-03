BCR advierte de amenazas a la economía salvadoreña

La economía salvadoreña creció un 2.5 % en 2018, según la variación del Producto Interno Bruto (PIB). Para este año, el Banco Central de Reserva (BCR) espera una leve desaceleración, con una tasa de crecimiento del 2.4 %.

El año pasado las exportaciones perdieron dinamismo. Crecieron al 2.9 % cuando en 2017 lo hicieron al 4.7 %. Asimismo, las importaciones se dispararon, con un incremento de 5.2 %, cuando un año antes se habían reducido en 0.8 %. Esto provocó que se profundizará en 23 % el déficit de la balanza comercial; es decir, la diferencia entre lo que el país vende y compra al exterior.

"Sí, honestamente, estamos preocupados por la evolución del déficit comercial, ¿y por qué se los digo? Somos una economía dolarizada, el Fondo Monetario solo evalúa que existe un déficit fiscal, pero no está viendo que también hay un déficit en la cuenta corriente", dijo el presidente del BCR, Óscar Cabrera.

La cuenta corriente resume el flujo de bienes, servicios, ingresos y pagos desde y hacia el país, actúa como un indicador de cómo la economía interactúa con el resto del mundo.

Para Cabrera, el problema de fondo no son las finanzas públicas y la diferencia entre lo que el Estado dispone y gasta, es decir, el déficit fiscal, sino que el sector productivo no abastece lo suficiente a los hogares y estos optan por comprar del extranjero y más dinero sale del país.

"La relación de causalidad no es simplemente poner reglas para bajar el déficit fiscal con una Ley de Responsabilidad Fiscal, cuando el déficit en cuenta corriente está explicando en parte el déficit fiscal, ¿por qué? Cuando nuestra estructura productiva no es competitiva, obviamente los hogares salvadoreños demandan un conjunto de bienes y servicios importados, las empresas están demandando un conjunto de bienes de consumo intermedio importados porque no somos capaces de producirlos", dijo Cabrera.

En esa línea, opinó que un ajuste acelerado a las finanzas públicas con un aumento en la tributación, incluido el IVA, y una reducción del gasto corriente, como lo ha sugerido el Fondo Monetario Internacional (FMI) desaceleraría más el crecimiento.

Otro riesgo para la economía es que suban los precios del petróleo, pues proyectan que el precio de referencia del barril de petróleo llegue a $60.30 este año y $64.60 en 2020. Ayer cerró en $59.94.

"Esta es una llamada de atención para los países que somos importadores netos de petróleo y sus derivados. Esto lo que significa es que en los próximos años debemos acometer políticas económicas para ir reduciendo la propensión a importar. Si no, vamos a tener un problema de insostenibilidad de nuestra cuenta corriente", agregó Cabrera.

Para el Banco Central existen otros factores, como que se reduzca el crecimiento de las remesas y la inversión pública, además que la economía de Estados Unidos se desacelere, lo que impacta a El Salvador.