BCR proyecta que la inflación se estabilice en el 2024

Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) dijo ayer que la entidad prevé que la inflación comience a disminuir el próximo año y que se estabilice hasta el 2024.

"El promedio de 2015, 2019 de la inflación mundial era del 2.3 %, esperamos que en 2024 nuevamente descienda, y que esto se normalice y que en 2024 no tengamos efecto por inflación alta, que obviamente afecta a todos los países del mundo, no hay ningún país que no esté afectado por la inflación" sostuvo.

En El Salvador, la tasa de inflación llegó a un 7.5 % en mayo pasado, la tasa más alta desde hace 26 años, principalmente impulsada por los alimentos, según el último reporte del BCR.

Asimismo, el funcionario afirmó que el país está lejos de caer en una recesión económica. "Si estamos pronosticando que El Salvador crecerá un 2.6 % en este 2022, nosotros estamos descartando una recesión y tampoco para el otro año, tendría que pasar otro `shock´ para poder estimar este punto, pero de acuerdo a los `shocks´ que tenemos, de acuerdo a nuestros datos económicos, y las estadísticas que tenemos no vemos posibilidad de eso" declaró Rodríguez. Según el Banco Mundial (BM), el país enfrentará un crecimiento económico que sería del 2.7 % (2.6 % según el BCR) en 2022, 1.9 % en 2023 y 2 % en 2024.

David Malpass, presidente del BM, expresó durante la presentación de su más recientes reporte de perspectivas económicas que "la guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trastornos de la cadena de suministro y el riesgo de estanflación afectan el crecimiento. Para muchos países, será difícil evitar la recesión".