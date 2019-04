BCR reporta una caída del 3.8% en las exportaciones

El Salvador recibió $951.3 millones en exportaciones a febrero de 2019, $37.5 millones menos en comparación con el mismo período del año pasado, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Esto significa una caída de 3.8 %.

El Banco Central indica que la disminución de exportaciones se explica principalmente por las actividades de elaboración de productos alimenticios, sobre todo azúcar, cuyas ventas se redujeron $20.1 millones; y en la fabricación de prendas de vestir, fabricación de artículos de punto y "ganchillo" que disminuyeron en $20.2 millones.

La directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, opinó que febrero no es un buen parámetro para medir las exportaciones salvadoreñas porque no tienen un comportamiento constante. "Creo que se debe medir el primer trimestre, porque en ese momento ya ha habido más movimiento", agregó.

"Los que han bajado es el azúcar, algunos productos de la maquila, y alguno manufacturero. Lo que quiero decir es que no estamos perdiendo pedidos (de productos o servicios para exportar); al contrario, ha habido más pedidos", aseguró Cuéllar.

Según la ejecutiva, hay casos en que las empresas que han hecho pedidos no tienen espacio para recibir las mercancías, pero eso no significa que no lo van a pedir. Es decir, no es que se han perdido exportaciones, porque se van a recuperar cuando las empresas pidan los productos ya comprados. "Por ejemplo, las exportaciones de azúcar crecerán porque la producción aumentará", aseguró.

Asimismo, Cuéllar descartó que la baja de las exportaciones –sobre todo de azúcar– en el inicio de este año tenga que ver con la cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Taiwán que se había efectuado en 2018, y que fue suspendido por la Sala de lo Constitucional este año.

"Después de la situación con Taiwán, las exportaciones de azúcar ya se están normalizando. Sin embargo, también ha tenido que ver que los precios del azúcar y el café han bajado", opinó por su parte el presidente de COEXPORT, Marvin Melgar.

El BCR sostiene que el principal destino comercial de los bienes salvadoreños fue Estados Unidos, con el 40.9 % del total exportado, es decir $389.3 millones, inferior en $42 millones en comparación con el mismo período del año anterior, lo cual implica una disminución interanual de -9.7 %.El segundo socio comercial es Honduras ($155.2 millones, 9.8 % de crecimiento), Guatemala ($141 millones, 9.7 % más), Nicaragua ($67.4 millones, -9.7 % de disminución) y Costa Rica con ($43.8 millones, 3.5 % adicionales). "Este grupo representa el 83.7 % del total de las exportaciones", añade la institución.

Déficit comercial

Según el Banco Central, hasta febrero de 2019 las importaciones salvadoreñas totales ascendieron a $1,867.7 millones; $76.6 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Es decir que crecieron 4.3 %.

"Dichas importaciones tienen origen en las siguientes actividades económicas: fabricación de productos de la refinación del petróleo ($213.1 millones), preparación e hilatura de fibras textiles ($86.1 millones), elaboración de otros productos alimenticios ($61.2 millones), fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico ($61 millones), y fabricación de vehículos ($60.5 millones)", agregó la información oficial.

El BCR señaló que el saldo de la balanza comercial fue de –$916.3 millones, lo cual aumenta el déficit en 14.2 % anual, equivalente a $114 millones.

"Honestamente, estamos preocupados por la evolución del déficit comercial, ¿y por qué se los digo? Somos una economía dolarizada, el Fondo Monetario solo evalúa que existe un déficit fiscal, pero no está viendo que también hay un déficit en la cuenta corriente", dijo el presidente del Banco Central, Óscar Cabrera, durante la presentación de los resultados económicos de 2018 realizada la semana pasada.