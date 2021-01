BCR sin normar que cotizantes no devuelvan anticipo de saldo de pensiones

"Con respecto a la aplicación de los Decretos 765 y 766, se les informa que, para que estos se gestionen de manera adecuada, es necesario que los aplicadores cuenten con la normativa técnica correspondiente, la cual, según nuestro conocimiento, está cursando el procedimiento de reforma normativa a cargo del Comité de Normas del Banco Central de Reserva".

Eso es lo que dice la carta que Héctor Gustavo Villatoro, superintendente del Sistema Financiero, envió el pasado 14 de enero a la comisión ad hoc de reformas al sistema de pensiones de la Asamblea Legislativa, que le pidió conocer cómo se estaban aplicando las recientes reformas hechas a dicho sistema.

Lo anterior significa que los decretos 765 y 766, aprobados por la Asamblea Legislativa, sancionados y publicados por el presidente Nayib Bukele en el Diario Oficial de fecha 24 de noviembre de 2020, no han podido ejecutarse. A dos meses de entrar en vigor, el Banco Central de Reserva (BCR) no ha emitido la normativa para que los beneficiarios del sistema de pensiones puedan sentir sus efectos.

¿En qué consisten? El Decreto 765 reformó el artículo 106 de la ley sobre las pensiones de sobrevivencia, y permitió que un afiliado eligiera a sus beneficiarios sin ningún tipo de restricción relacionada a grados de parentesco.

Mientras tanto, el Decreto 766 permitió que los cotizantes que han solicitado un anticipo del 25 % de su ahorros, y que les es imposible devolver dicho anticipo, puedan pensionarse sin la obligación de devolver el monto recibido.

En octubre de 2017, la Asamblea realizó una reforma a la ley de pensiones que incluía, entre otras cosas, que los cotizantes pudieran retirar hasta un 25 % de sus ahorros. El requisito era tener al menos diez años cotizando y se estableció una tabla de edades para optar a dicho beneficio. Pero, para pensionarse, los beneficiarios debían devolver el monto retirado.

Ese último requisito fue anulado con el Decreto 766, aprobado por la Asamblea Legislativa y luego sancionado por el presidente de la república. Su publicación en el Diario Oficial le dio vigencia. Sin embargo, en los últimos tres meses, las personas que han solicitado anticipo de sus ahorros de pensión han sido advertidas sobre que deben devolver el dinero.

"El BCR no está cumpliendo"

La situación en que se encuentra el decreto fue criticada por los diputados de la comisión, que, así como la carta de la SSF, fueron también puntuales en responsabilizar al BCR por la no aplicación.

"El BCR no está cumpliendo con la normativa. La gente me ha manifestado que no se está cumpliendo por la normativa del BCR, que el BCR no la manda", criticó el diputado Francis Zablah (GANA).

En términos similares se pronunció Yanci Urbina (FMLN), que expresó: "Hay una preocupación porque hemos hecho varias reformas y deben darle desarrollo las instancias competentes. En este caso, es el BCR". "También hemos pedido un informe que no lo ha entregado sobre las diferentes aplicaciones de los decretos", agregó Urbina, quien puntualizó que el banco pidió un mes de prórroga para entregar dicho informe, pero que la comisión decidió darle 15 días.

Este medio intentó establecer contacto con el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, para profundizar en el tema. El miércoles 20 de enero se contactó con un miembro de su equipo de comunicaciones, Josué Ortiz, al que se le explicó el tema del que se quería conversar con el funcionario. Ortiz pidió que se le hicieran llegar las preguntas para trasladarlas al funcionario. Hasta el cierre de esta nota, no había respuesta a las preguntas.

En concreto, las preguntas fueron: ¿Cuál ha sido el motivo del retraso en la emisión de la normativa para la ejecución de los decretos 765 y 766 de reformas al sistema de pensiones? y ¿en qué estado se encuentra la elaboración de dicha normativa?.

El incumplimiento del BCR con la creación de la normativa, empero, no debería ser obstáculo para que el Decreto 766 pueda aplicarse, según Urbina, quien explicó que la ley está por encima de la normativa. "La ley prima. Es una norma lo que tiene que emitirse. Lo que implica es que, de momento, la aplicación de la ley puede demorar. Ahora, el espíritu fundamental de la ley se mantiene: las personas no tendrían que estar devolviendo esos recursos en razón de que hay una ley ya aprobada", apuntó Urbina.

Por otra parte, vale también mencionar que el 3 de diciembre se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra ambos decretos. Sin embargo, a la fecha, la Sala no ha anunciado que esta haya sido admitida.