BID y Japón donan $1 millón para educación

El Fondo Especial Japonés y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donaron a Honduras y El Salvador un millón de dólares para reducir la deserción escolar debido al cierre de escuelas por la pandemia del coronavirus, informó este miércoles una fuente en Tegucigalpa.

"La discontinuidad de los servicios educativos producto de la COVID-19 tendrá un impacto negativo en la deserción y el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en los jóvenes más vulnerables de Mesoamérica", indicó el BID en un comunicado divulgado por su oficina de prensa en la capital hondureña.

Para reducir ese impacto, el Fondo Especial Japonés donó un millón de dólares, en una operación coordinada por el BID, mediante una cooperación técnica no reembolsable que apoyará la reinscripción escolar y la recuperación de resultados de aprendizaje, señaló. "Cerca de un millón de jóvenes no regresarán a las aulas de clase en Mesoamérica, cifra que representa al menos un 19.4 % de aumento en el ausentismo estudiantil", según la información del BID. Destacó además que cuatro de cada cinco jóvenes que no regresen a la escuela, son pobres o de clase media vulnerable.