Baja producción de leche impacta el precio de los quesos

El Salvador está produciendo menos leche fluida y esto ha provocado que suban los precios de los quesos, aseguran ganaderos del occidente del país quienes han optado por vender sus vacas o darles menos comida, ante las alzas en los insumos para alimentarlas.

El informe diario de productos agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) detalla que, hasta el 5 de enero, en oriente la libra del queso duro blando había subido 33 %, en comparación a noviembre de 2021, al pasar de $3 a $4. Según sondeos de LA PRENSA GRÁFICA y denuncias de la población en las redes sociales, las alzas han sido a escala nacional y ha continuado en las últimas semanas, hasta superar los $5 por libra.

"Los de oriente dicen que las alzas son por los lácteos de Nicaragua y les afecta, pero aquí en Ahuachapán Sur y Sonsonate, sí llegan pero no es la ventana. No son solo los lácteos de Nicaragua lo que nos está afectando. Los altos costos en la mano de obra, en los alimentos del ganado, los fertilizantes, herbicidas y combustibles caros, es la coyuntura que nos está matando", aseguró Sandor Siliézar, ganadero de Sonsonate.

La Dirección de Economía Agropecuaria estima que en el período 2019-2020 la producción de leche a nivel nacional fue de 356.9 millones de litros, y para el período 2020-2021 creció a un 10 % más.

Sin embargo, Siliézar señaló que "ahorita la industria de lácteos andan buscando leche desesperadamente porque no hay en el mercado pero la razón no es porque los ganaderos no quieran sacar, sino porque la mayoría de ganaderos han vendido sus propiedades".

"Desde la pandemia la situación se ha puesto bien complicada porque se fueron arriba todos los insumos, tanto materias primas para concentrado y fertilizantes. Ya casi se puede decir que es insostenible esta situación. Eso de la disminución de la leche ha hecho que los quesos, los derivados de los lácteos suban y al productor le están echando la culpa", expuso Alfredo Guerra, ganadero de occidente.

Multas a especuladores

Luego de confirmar que el quesillo procedente de Nicaragua contiene formalina, la cartera agrícola intensificó los controles en la frontera El Amatillo, en La Unión, situación que ha provocado los incrementos de acuerdo con algunos distribuidores de quesos.

Ante las diferentes denuncias, el MAG y la Defensoría del Consumidor aumentaron los controles en plazas y mercados, para verificar precios.

"Después de las inspecciones, junto a la Defensoría, hemos identificado a especuladores aprovechándose de diferentes circunstancias, como el verano, para incrementar precios en lácteos y derivados (...) El precio de ingreso del producto no es tan alto; lo que reportan los importadores es un alza de $0.04 a $0.05, lo cual no justifica el aumento tan desmedido en ciertas zonas del país", indicó David Martínez, ministro de Agricultura.

Las autoridades desmintieron que haya desabastecimiento en el mercado y advirtieron que sancionarán "de forma severa, inmediatamente, a quienes estén generando el efecto especulativo. El MAG advirtió que aplicará el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, donde se instauran las sanciones al incremento injustificado de precios a los productos esenciales como los alimentos.

"Buscaremos en la cadena de distribución de lácteos a quienes abusan de la circunstancias climáticas y de la desinformación para incrementar, sin medida, el precio de estos productos. Ellos afrontarán las consecuencias con multas hasta de 500 salarios mínimos", declaró ayer, en una inspección en Santa Tecla, junto a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Aduanas.

El presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar comentó que "a partir de la información todo apunta a que algunos agentes de la cadena de comercialización están elevando los precios, particularmente algunos distribuidores, pero todo se determinará al final del levantamiento de las intervenciones".

Sin plan de rescate

Hace un año, el Gobierno anunció la creación del Plan Maestro de Rescate Agropecuario, sin embargo productores de occidente manifestaron que aún no han recibido apoyo, pese a lo que publica el MAG en sus redes sociales.

"Nosotros no hemos recibido apoyo, el ministro lo que expone es que se va a echar el plan pero con eso no resolvemos nada con venir mencionándolo", dijo Guerra.

De acuerdo con publicaciones del MAG "los productores resaltan la buena época que están viviendo con esta administración gubernamental, que tiene como base el Programa de Tecnificación y Desarrollo Ganadero y que surge del Plan Maestro de Rescate Agropecuario", sin embargo este apoyo aún no llega a occidente, comentó Siliézar.

"Esto no es en contra de nadie solo que nos digan cuál es la ayuda, qué digan (…) ha sido mentira tras mentira. Lo mismo que le estoy diciendo le dirá cualquiera de los ganaderos. Ese famoso plan de rescate agropecuario dónde está, si tienen ese beneficio que lo digan, pero aquí no hay nada, ese famoso apoyo no lo veo", concluyó el ganadero.