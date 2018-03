Bajan las ventas de Guatemala al mundo

Lee también

Las exportaciones guatemaltecas experimentaron una caída del 2 % en 2016 y alcanzaron los $10,465.3 millones, de acuerdo con los últimos datos oficiales, anunció la Asociación Guatemalteca de Exportadores.“Sin duda es una noticia que preocupa pero que a la vez se vuelve un llamado urgente a las autoridades que deben afrontar la discusión de qué camino va a llevar la economía”, declaró la directora de Relaciones Internacionales de la entidad, Fanny D. Estrada.A su juicio, el país debe dar “un salto urgente”, pues consideró necesario “modernizarse y actualizarse con la flexibilidad que el comercio está demandando”.“La decisión no es fácil, pues no es fácil innovar, no es fácil arriesgar, no es fácil exponerse a la crítica, pero no se puede seguir indiferente ante un desplome que, si no se atiende hoy, el mañana pagará la factura especialmente en empleos perdidos y en no generación de nuevos”, abundó.Esta baja interanual del 2 %, que representa un ingreso de $209 millones menos que en 2015, es consecuencia de las “acciones políticas internas” y de otros acontecimientos internacionales, pero Guatemala, añadió, “tiene que decidir si su futuro lo asienta en consumo, en exportación de personas o en producción nacional”.