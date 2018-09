Bajos precios amenazan la cosecha de café

La caída en los precios internacionales del café ha puesto en riesgo la recolección de la cosecha 2018-2019, que iniciará en los próximos meses. El costo, solo de corte y transporte, iguala a la ganancia y no queda nada para el resto de gastos de la finca. Productores alertan que algunos están evaluando no cortar y dejar perder el grano, pues no ganarían nada.

La Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) estima que el costo de cortar un quintal es de $41.25, pero después de entregar al beneficio reciben solo $43.

Juan Márquez, de Lean Coffee, explicó que la ley establece pagar $1.62 por arroba, es decir, $32.40 por quintal, a esto se le agregan gastos de transporte. El costo del beneficio para pasar el café de uva a oro ronda los $64.90 por quinta, y el precio de bolsa ha oscilado cerca de los $100. Todavía el productor debe pagar el mantenimiento de la finca.

El presidente de la ACAFESAL, Omar Flores, dijo que acudir a la banca es casi imposible con las condiciones actuales de mercado para los productores que venden al precio de bolsa. Alertó que hay productores que están evaluando no cortar y dejar perder el grano. Daniel Castellanos, productor de Ahuachapán, agregó que hay muchas fincas en la zona en esa situación.

Solicitó abrir un fondo de emergencia para pagar la recolección de café en los próximos meses. Señalan que con el precio actual, la ganancia por quintal prácticamente iguala el costo. Temen que algunos dejen perder la cosecha pues cortar sería más caro.

"Si hacemos la fórmula simple con el precio internacional, lo que le pagan al productor y el costo de corte viene siendo casi lo mismo, entonces muchos van a evaluar si conviene cortar o perderlo", dijo Sigfredo Benítez, presidente del Foro del Café.

La ACAFESAL urgió a la banca nacional abrir una línea de crédito con una simplificación de requisitos a una tasa del 4 % de $42 por quintal, que permita pagar mano de obra y transporte.

Benítez, por su parte, señaló que aunque esta medida puede ayudar a los que aún no tienen un préstamo, lo que se tiene que hacer es más profundo: un programa de emergencia para atender la crisis; "como el Fondo de Emergencia del Café (FEC), con la diferencia que llegue realmente a los productores, porque cuando se creó el FEC, llegó a los bancos".

Propone un valor agregado al precio de referencia, que los caficultores paguen luego. Además advirtió que hay cafetaleros en riesgo de incumplir cuotas de sus créditos al cierre de este mes.

Por eso, consideró que se debe ampliar la suspensión de embargos que existe actualmente para deudas del FEC y del FICAFE, a otras deudas y extenderlo, pues se vence en diciembre próximo.

El presidente de la ACAFESAL señala que la suspensión de embargos es lo más urgente a atender. Los diputados ya aprobaron una medida así, pero el presidente de la república la vetó, argumentando que no había cómo reestructurar esta deuda. Flores dijo que China puede ser opción.