Banca continuará con la compra de LETES, dice ABANSA

La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) afirmó que las instituciones financieras están en la disposición de continuar con la compra de las Letras del Tesoro (LETES) que emite el Gobierno salvadoreño para financiarse.

"Los montos de los LETES aumentaron en medio de la pandemia y se han mantenido estables (…) Se considera que los bancos continuarán apoyando en la renovación de LETES, en ese sentido no hay cambio", expuso el presidente de ABANSA, Raúl Cardenal.

Las LETES son instrumentos emitidos por el Estado con vencimientos de un año o menos, y son compradas, principalmente, por los bancos que operan en el país, y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entre otros inversionistas. Este mes, el Ministerio de Hacienda debe cancelar $444.7 millones en Letras del Tesoro colocadas en marzo del año pasado, para financiar gastos de la emergencia por la covid-19, entre estos la transferencia del bono de $300 a las familias salvadoreñas.

Raúl Cardenal, presidente de ABANSA.

Ayer, Hacienda realizó la séptima subasta pública de LETES del presente año en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES). La cartera de Estado ofertó en la BVES, en total, $118 millones en estos instrumentos de deuda de corto plazo, pero al final fueron adjudicados $99 millones.

Del monto adjudicado, $78 millones fueron a un plazo de 355 días, con una tasa de interés promedio de 7.3 %. Los restantes $21 millones fueron a un plazo de 210 días y una tasa promedio de 6.6 %. Con esto, la deuda salvadoreña de corto plazo colocado en lo que va del presente año suma $442 millones.

Según el analista económico Luis Membreño, la disposición de la banca nacional en seguir adquiriendo LETES, está relacionada con el aumento en los depósitos y baja en los créditos.

"En la medida que aumenten los depósitos y los prestamos no, la banca tiene un exceso de liquidez por lo que no necesita que el Gobierno le pague las Letras del Tesoro porque no tendría qué hacer con ese dinero. No se vería afectada por el momento", explicó el economista.

Según datos de ABANSA, a diciembre de 2020, la banca reflejó un importante crecimiento en los depósitos, al aumentar 11.5 %, en relación al 2019, con un total de $15,250 millones. Mientras que los créditos presentaron un leve crecimiento del 1.1 %, al cierre del año.

La directora de Instituciones Financieras de Fitch Ratings, Adriana Beltrán, consideró que si bien las entidades bancarias mantendrán el mismo apetito por estos instrumentos, es probable que busquen otras alternativas para la liquidez.

En su último reporte, Moody’s Investor Services señaló que existen riesgos como una alta exposición a la emisión de Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES).

Luis Membreño, analista.

Asimismo, indicó que "los bancos locales necesitarían la aprobación de sus matrices para aumentar su exposición a la deuda pública y de LETES que ya ha alcanzado un nivel récord".

En 2018, el saldo total de LETES era de $816.5 millones; en 2019, subió a $991.3 millones y el año pasado cerró con un crecimiento de 42 %, llegando a $1,409 millones, debido a la colocación hecha en marzo.

"Aquí lo que hay que ver es qué va a hacer el Gobierno con los CETES, que se vencen en septiembre que son los $645.8 millones, por lo cuales asumió un compromiso de cancelarlos anticipadamente mientras conseguía una fuente de financiamiento. Es lo que falta que ver, cuándo va a pagar y con qué fuente de recursos", manifestó Membreño.

El endeudamiento del país ha sido a tasas de interés bastantes altas. La colocación de bonos que se hizo a finales de julio, $1,000 millones fue a una tasa de 9.5 % , eso implica que cada año, desde 2021 hasta 2052, solo por intereses, debe pagar $95 millones.