Banco Agrícola estrecha lazos de cercanía con salvadoreños Washington D.C.

Washington D.C. 7 de septiembre de 2018. “Estoy acá desde hace 40 años, y desde que vine, he trabajo por Intipucá. No me quiero olvidar de los mío, eso me motiva a seguir luchando y llevar lo mejor de este país para El Salvador, porque me siento muy orgullosa de mis raíces”, dijo Rosibel Flores Arbaiza quien, a pesar de la distancia continúa ayudando a El Salvador a través de su trabajo con Embajadores Municipales USA en Washington.

“Llevamos a cabo muchos proyectos, pero ahorita estamos buscando recursos para llevar un centro de cómputo e inglés; estoy viendo a las comunidades que han trabajado con el Banco y veo su desarrollo, y Banco Agrícola es un banco que conozco desde chiquita, así que veremos cómo nos unimos con ellos para construir ese proyecto”, agregó.

Para Banco Agrícola es el momento de estrechar los lazos de cercanía y confianza con los salvadoreños que, a pesar de vivir en la distancia, mantienen el apoyo y los mejores deseos para su comunidad en El Salvador, esto fue posible gracias a este encuentro anual que el banco realiza en los Estados Unidos.

Al igual que Rosibel, distintos líderes de la comunidad salvadoreña en Washington DC, se reunieron en Springfield, Virginia, donde abordaron los logros obtenidos en las comunidades en los diferentes municipios con la intervención del programa Manos Unidas por El Salvador y los planes de desarrollo a futuro.

“Actualmente, Banco Agrícola cuenta con un modelo de gestión y relacionamiento transnacional, único e inclusivo en El Salvador, a través del cual comparte conocimientos, que generen valor a la comunidad y que, al ser utilizados en proyectos de los habitantes del lugar, llevan desarrollo y mejora en la calidad de vida a los mismos”, dijo Emperatriz Mayorga, gerente de Sostenibilidad de Banco Agrícola.

En esta ocasión, Banco Agrícola se acompañó de Glasswing, una organización sin fines de lucro comprometida con la educación, la salud y el desarrollo comunitario, con quienes hubo intercambio de ideas y buenas prácticas para cumplir los sueños de las comunidades de El Salvador enriqueciendo la experiencia de los asistentes.

A través de este programa, unen sus esfuerzos el banco, la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos, la Comunidad Educativa, gobiernos locales, sociedad civil organizada de diferentes municipios y otras empresas privadas, para generar mejores oportunidades de desarrollo para el país, iniciando en los centros educativos y expandiéndose a toda la localidad.

Al intervenir una comunidad, Banco Agrícola toma como punto de partida el fortalecimiento y desarrollo humano de las personas que integran esas comunidades, como maestros, padres de familia y alumnos, mediante la implementación de acciones en cuatro ejes de trabajo: Gestión y administración de proyectos, Habilidades para la vida, Educación financiera y Gestión ambiental.

Una vez fortalecida las capacidades de los pobladores en esos cuatro ejes, se llevan a cabo los proyectos de infraestructura que conllevan a un mejoramiento de las condiciones para ofrecer una educación integral a los jóvenes salvadoreños.

Banco Agrícola tiene como propósito generar la preferencia y satisfacción de los salvadoreños, y contribuir a hacer realidad sus sueños, construyendo los resultados de hoy, comprometidos con un mejor futuro.