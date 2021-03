Banco Agrícola lanza billetera electrónica

Los usuarios de tarjetas de crédito o débito de Banco Agrícola que cuenten con un "smartphone" del sistema Android, versión mayor o igual a 8.0 y con Antena NFC, ya pueden utilizar el servicio de billetera digital para realizar sus pagos mediante tecnología "sin contacto".

Este servicio no está disponible para los usuarios del sistema IOS porque Apple tiene restringida esta funcionalidad, explicó Sebastián Mora, vicepresidente de Desarrollo de Banco Agrícola.

Por el momento, este medio virtual funciona con tarjetas de las franquicia Visa y esperan en los próximos meses habilitar las de Mastercard. Para utilizarla, los usuarios deben descargar la aplicación en la Play Store, ingresar sus datos personales, validar el código de seguridad que le envía el banco y crear una clave de seis dígitos que deberá escribir cada vez que la utilicen.

Entre los beneficios que ofrece la Billetera Digital están que no se necesita llevar dinero en efectivo ni tarjetas físicas; los clientes pueden hacer pagos en los comercios habilitados con POS sin contacto, las transacciones realizadas no tienen ningún costo y no necesitan tener una conexión de internet para funcionar y está disponible las 24 horas del día.

Posteriormente, Mora informó que también estará disponible para los "smartwatch" de las marcas Fitbit y Garmin.

Otras de las características de este método de pago es que es posible registrar únicamente un usuario de billetera por dispositivo, no se exigen montos máximos o mínimos al momento de autorizar transacciones, pues la cantidad disponible es el cupo de la tarjeta de crédito del cliente.

Seguridad

Entre las medidas de seguridad de utilizadas, si el tarjetahabiente olvida la clave de la billetera, puede restaurarla desde su celular directamente en la App Banca Móvil; en caso de cambio de celular, basta con registrarse de nuevo y la plataforma bloqueará automáticamente la aplicación en el teléfono antiguo; y si pierde el teléfono, es necesario llamar al centro de contacto para bloquear automáticamente la aplicación en el teléfono.

La opción está disponible desde hace dos días y ya cuentan con más de 200 clientes que digitalizaron unas 890 tarjetas y están haciendo pagos.

Romeo Rivera, vicepresidente de Personas y Pymes de Banco Agrícola, dice que esta se suma a otras opciones de pagos digitales disponibles como la pulsera de débito sin contacto, la plataforma de pago Wompi y el pago con códigos QR.

En 2018, esta entidad financiera anunciaba que iba a invertir unos $20 millones para desarrollar estas modalidades de pago. Al cierre de 2020 se tenían 334,000 usuarios digitales, lo cual significó duplicar la cifra del ano anterior y para este año se espera crecer hasta un 60 % con lo que se alcanzarían las 500,000 personas en las plataformas móviles. El 70 % de las transacciones del banco son digitales y se reportan cerca de 9 millones de operaciones bajo esta modalidad mensualmente.