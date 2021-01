Banco Mundial: Caída de la economía será menor a la prevista

El impacto de la pandemia de covid-19 en la economía salvadoreña será menor a que lo que se calculó en un inicio, de acuerdo con el último informe del Banco Mundial. El organismo estima que la economía local cerró el 2020 con una contracción del -7.2 %, un descenso menor al -8.7 % que publicó en el reporte de octubre pasado.

Para este año el Banco Mundial (BM) prevé que la economía local crezca un 4.6 %. En el informe previo, el organismo proyectaba un 4.9 % de alza en el PIB. Mientras que la proyección oficial de crecimiento económico para 2021 es de un 3.9 %, según el Banco Central de Reserva (BCR).

De acuerdo con las más reciente proyecciones del BM, la economía salvadoreña será la tercera más impactada de la región centroamericana por la crisis.

El país con la peor caída será Honduras con un -9.7 %, seguido de Panamá con un -8.1 %. Honduras recibió un fuerte golpe en su infraestructura tras los huracanes Eta e Iota.

El BM espera que Centroamérica en su conjunto crezca un 3.6 % este año, "con el respaldo de un mayor ingreso de remesas y una demanda de exportación más sólida, así como la reconstrucción después de dos huracanes".

Empero, el organismo ve riesgos en el horizonte: "el ritmo de actividad podría disminuir por varios factores, entre ellos, la imposibilidad de contener la pandemia, problemas relacionados con la deuda y el financiamiento externo, el resurgimiento de tensiones sociales, daños económicos ocasionados por la pandemia cuya gravedad no se previó, perturbaciones relacionadas con el cambio climático y los desastres naturales".

Otro aspecto a tomar en cuenta es el deterioro en la confianza de los inversionitas. "Si bien el estímulo fiscal ha sido necesario para amortiguar el golpe de la pandemia, el espacio fiscal se ha utilizado en gran medida y la deuda pública ha aumentado marcadamente. La capacidad crediticia se ha reducido en toda la región", advierte el Banco Mundial.

En El Salvador, la deuda pública pasó de un 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) a un 90 %, según diversos análisis.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ha calculado que la crisis generada por covid-19 representará para el país una pérdida irrecuperable de entre $10,000 y $15,000 millones, y que la recuperación tardará entre tres y cuatro años. La entidad también ha estimado que al contracción económica en 2020 fue de -7.2 %.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en su último informe económico concluyó que la economía salvadoreña comenzará a recuperarse del impacto de la crisis económica hasta el 2024.

"Somos más pobres, sin embargo este año esperamos al menos crecer un 4% por efecto de rebote. Hemos perdido 60 mil empleos y más de 2 mil empresas están en riesgo de quiebra", resumió Waldo Jiménez, su gerente de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP.

El economista Mario Magaña coincidió en la posibilidad que haya un "efecto rebote" en la economía salvadoreña. Expuso que la rapidez con la que se logre controlar la situación epidemiológica será determinante para que las actividades económicas vuelvan a la normalidad.

"Va a haber un rebote, pero todavía no se recuperará lo que se producía en 2019. No se piense que con el rebote regresamos a como estábamos antes, siempre va a ser una situación negativa, no se va a alcanzar a recuperar todo el empleo y muchos sectores económicos no van a haber logrado llegar a cómo estaban en 2019", dijo Magaña. Para este economista, las proyecciones indican que al país le tomará hasta el 2022 retomar lo que se tenía en 2019 en cuanto a desempeño económico, con $27,000 millones de Interno Bruto (PIB).

En lo que respecta a Latinoamérica, el Banco Mundial espera que la actividad económica crezca un 3.7 % en 2021, "a medida que se flexibilicen las iniciativas para mitigar la pandemia, se distribuyan vacunas, se estabilicen los precios de los principales productos básicos y mejoren las condiciones externas".

No obstante, advierte que el repunte será muy débil y se produce después de una década de crecimiento lento. En un escenario negativo, en el que se retrase la distribución de las vacunas, el crecimiento podría ser aún menor.