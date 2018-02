Bancolombia pone un pie en Silicon Valley

Bancolombia, la casa matriz de Banco Agrícola, se convirtió en la primera empresa colombiana en firmar un acuerdo con Plug and Play, un ecosistema de innovación ubicado en Silicon Valley y que conecta "startups" o empresas emergentes y corporaciones de diferentes industrias.

De esta manera, la organización busca expandir su red a uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos del mundo y así abrir sus puertas a empresarios, aceleradores y fondos de capital de riesgo, según informó Bancolombia en un comunicado.



Gabriel Di Lelle, vicepresidente de Innovación y Transformación Digital de Bancolombia, explicó que unirse a Plug and Play "es una oportunidad para seguir apoyando emprendedores, desarrollar alianzas y buscar soluciones innovadoras que faciliten las vidas de sus clientes" .



"Hoy abrimos las puertas para estar en el radar de emprendedores, incubadoras, aceleradores y fondos de capital que miran hacia los mercados emergentes, porque ven en América Latina y en Colombia una verdadera oportunidad de crecimiento para sus modelos de negocios", agrega el directivo. Según él, "Plug and Play es uno de los aceleradores más reconocidos en Silicon Valley. Desde 2006, ha impulsado a miles de empresas a acelerar su crecimiento con una inversión total cercana a los $6,000 millones”.



"Nos enorgullece anunciar a Bancolombia como socio y como uno de nuestros miembros clave para nuestra red global de emprendimiento. Esto brinda a nuestras startups la oportunidad de expandir su presencia en Colombia y Latinoamérica ", dijo Scott Robinson, vicepresidente y fundador de Plug and Play.



Plug and Play trabajará con dos grupos en 2018 y cada uno estará compuesto aproximadamente por 25 nuevas empresas. Bancolombia tiene presencia en Colombia y en Centroamérica.