Bancos de EUA reducen sus beneficios

El banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan Chase, obtuvo un beneficio de 16,931 millones de dólares en el primer semestre de 2022, un 35.49 % menos en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que el banco de inversión Morgan Stanley también vio una sustancial baja de 19.26 % en sus beneficios de la primera mitad del año.

JPMorgan justificó su pérdida señalando que el banco reservó más dinero para cubrir posibles pérdidas ante los crecientes riesgos de una recesión; por su parte, Morgan Stanley dijo que se vio afectado por ingresos de banca de inversión más débiles de lo esperado.

En su presentación de resultados trimestrales, ambos bancos informaron ganancias por acción que no alcanzaron las previsiones de los analistas, lo que sugiere que las estimaciones de ganancias son demasiado optimistas, dijo a The Wall Street Journal Stephen Innes, gerente de SPI Asset Management. "Cuando las tasas de interés suben y hay una recesión en la economía, inevitablemente hay más personas que no pueden pagar sus préstamos", añadió. Según anunció JPMorgan Chase este jueves en un comunicado, su facturación entre enero y junio ha sido de 30.715 millones de dólares, lo que supone un aumento del 0.77 % respecto al mismo tramo de 2021, en el que ganó 30,479 millones. En cuanto a los datos del segundo trimestre, en los que más se fijaba Wall Street ayer, JPMorgan Chase registró un descenso en sus ganancias del 28 % interanual.