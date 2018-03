Bancos registran menos utilidades

Lee también

Los bancos reportaron una caída en sus utilidades entre enero y noviembre de 2016 con relación a 2015, de acuerdo con el balance que presentó la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Las ganancias de los bancos sumaron $141.7 millones, mientras que entre enero y noviembre de 2015 este monto fue de $160.1 millones, una diferencia de $18.4 millones, que implica una caída de utilidades del 11.5 %.Este dato no significa que los bancos perdieron dinero, sino que tuvieron menos ganancias que en 2015. La utilidad neta son las ganancias, es decir, los resultados que se obtienen al restar de los ingresos que los bancos percibieron todos sus gastos y costos de operación, así como los saneamientos, castigos y los impuestos.El superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, explicó que la banca no ha dejado de ser rentable, aunque los bancos aumentaron los saneamientos y los castigos, es decir, que destinaron fondos para compensar dinero prestado que era considerado como irrecuperable.Perdomo agregó que la compensación fue prudencial, ya que los indicadores de la banca salvadoreña son sólidos. De hecho, en algunas áreas, están por encima de lo que la ley les requiere. De acuerdo con el estado de resultados de la banca, los ingresos de operación aumentaron, ya que fueron $1,416.1 millones entre enero y noviembre de 2016, cuando en 2015 fueron $1,335.6 millones, el crecimiento fue de 6 %.Pero, como afirmó Perdomo, en áreas como los castigos, los bancos gastaron más, estos crecieron en 23 %. Los gastos y costos de operación también subieron.De acuerdo con la SSF, la rentabilidad de los bancos, calculada como el retorno sobre activos, fue de 0.9 % en 2016, ligeramente inferior al 1 % de 2015.Por otro lado, las sociedades de ahorro y crédito no fueron rentables, ya que el retorno fue negativo. Los que obtuvieron más ganancias por sus activos son los bancos cooperativos, pero la mayoría de estos no son supervisados por la SSF.En cuanto a los créditos, los préstamos a empresas fueron los que más crecieron con 7.1 % (ver gráfico) y sumaron $5,630.7 millones. En 2015 estos solo aumentaron en un 3.8 %.De cerca están los créditos de consumo que mantienen la tendencia de crecimiento elevado. Estos sumaron $4,262 millones y crecieron 6.1 % cuando en 2015 también crecían a un ritmo acelerado con 7.4 %. Los préstamos que se mantienen bajos son los de vivienda con $2,539.7 millones.