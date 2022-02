Bancos reportan pocas operaciones con bitcóin

Las instituciones integrantes de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) no reportan un significativo número de usuarios que hayan realizado alguna operación utilizando el bitcóin como moneda.

De acuerdo a la Ley Bitcóin (vigente en el país desde septiembre de 2021), los bancos están obligados a recibir el bitcóin como pago de préstamos y de servicios y es discreción del consumidor utilizar esa moneda para cancelar sus obligaciones o comprar servicios bancarios.

Raúl Cardenal, presidente de ABANSA, señala que, en el caso de los bancos miembros de la gremial, hasta diciembre de 2021, "no hubo gran cantidad de transacciones de parte de los clientes para cancelar ningún tipo de préstamos" con esta criptomoneda.

Cardenal agrega que se observó que los $30 que las personas recibían por descargar la billetera electrónica Chivo Wallet, se descargaban para pasarlo a dólares y "no vieron mucho movimiento de gente comprando en bitcóin, lo que indica la preferencia de la población en el dólar".

"Desgraciadamente no tenemos cifras oficiales o publicas sobre las transacciones con bitcóin, lo que podemos decir es que en los bancos no hemos visto que los usuarios paguen créditos o transacciones con esa moneda", agregó el líder gremial.

Además, reiteró que la banca salvadoreña tiene como política "no tener en el balance cuentas en bitcóin debido a la volatilidad en el precio del activo" y tan pronto reciben una operación se convierte a dólares, por lo que "no hay un riesgo por la volatilidad y la banca no ofrece productos en criptomonedas".

Otra evidencia de que el bitcóin "no ha tenido un impacto significativo" en las operaciones del sistema bancario local es que las transacciones con tarjetas de crédito y débito crecieron por encima de un 50 % el año pasado.

La agencia calificadora Fitch Ratings señalaba en noviembre pasado que los bancos de El Salvador actualmente "no tienen riesgos financieros o de mercado directos materiales desde el establecimiento del bitcóin como moneda de curso legal" porque ningún producto o servicio ofrecido está denominado en bitcóin, la poca adopción y la falta de una amplia disponibilidad de internet.

Además, en cinco meses de vigencia de la Ley Bitcóin, el envío de remesas familiares mediante uso de billeteras de criptomonedas solamente representa un 2 % de las transferencias totales.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), de $3,168 millones recibidos entre septiembre y enero, solamente $67 millones fueron mediante bitcóin.

Resultados

En cuanto a los resultados obtenidos por el sistema bancario el año pasado, Luz María Portillo, directora ejecutiva de ABANSA, dijo que el año 2021 "fue de recuperación y la banca fue un sector clave en esa recuperación".

Así, el crédito aumentó 6.3 % (superior al 1.1 % del año previo). Específicamente el financiamiento a empresas incrementó 8.7%, siendo el ritmo más alto de crecimiento de los últimos 13 años y destacaron los sectores Industria y Comercio como los más dinámicos. La mora (préstamos vencidos) se situó en 1.9 %.

Los depósitos aumentaron 2.4% (y alcanzaron los $15,619 millones) y un factor determinante fueron las cuentas de ahorro simplificadas las cuales aumentaron 65.3 %, alcanzando más de 191,000 cuentas, señala ABANSA.

Además, en todo el sistema, los usuarios de banca electrónica, aumentaron en 25 %, alcanzando más de 2.2 millones.