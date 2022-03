Barreras que no dejan crecer a las mujeres y que aumentaron en la pandemia

La pandemia impactó más fuerte a las mujeres que a los hombres, el indicador de brecha de género retrocedió, que es la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, según detalla el informe del Foro Económico Mundial (WEF).

Esto indica que para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades derechos y recursos, faltarán por lo menos 135 años.

De las cuatro brechas que mide el WEF que son educación, salud, empoderamiento político y participación económica, esta última, es la segunda más grande e implicará que habrá que esperar unos 267.6 años para lograr la igualdad. El avance es muy lento.

"La proporción de mujeres entre los profesionales calificados continúa aumentando, al igual que el progreso hacia igualdad salarial... pero, por otro lado, hay una falta persistente de mujeres en puestos de liderazgo, las mujeres representan solo el 27 % de todos los gerentes", destaca el informe global.

El Salvador ocupa el puesto 43 de 156 economías en este índice, subió 37 escalones respecto a la medición anterior y tiene una nota general de 73 puntos (sobre 100); pero cuando se evalúa el tema económico y oportunidades para la mujer, la calificación cae considerablemente y el país está en el puesto número 106 con una nota de 63.

Las mujeres participan más en los trabajos menos remunerados y en los puestos con los salarios más bajos.

"En la en la parte económica de la participación de la mujer es donde más atrasados estamos", dice Alexandra Araujo de Sola, empresaria y experta en materia de género.

Horas extras. En El Salvador las mujeres dedican 20.2 horas semanales a trabajos domésticos y de cuidado (no remunerados) y los hombres 7 horas.

Y cuando se va escalando hacia los puestos más altos, el atraso es mayor. Araujo, asegura que inició una investigación previo a la pandemia y entre 140 empresas e instituciones privadas analizadas menos de un 15 % de los participantes de las juntas directivas son mujeres.

Como muestra un botón, en la Junta Directiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que aglutina a 48 gremiales empresariales solo está una mujer.

Un estudio elaborado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), detalla que de las gremiales analizadas las mujeres miembros de las juntas directivas solo representan el 23 %.

De estas, un 44 % son suplentes y vocales, un 26 % son tesoreras y síndicas; un 21 % presidentas, un 18 % directoras y un 15 % vicepresidentas.

En las empresas globales es igual, según el estudio "Mujeres en la Sala de Juntas" de Deloitte, solo un 5 % de los puestos de directores ejecutivos (CEO) de las compañías son mujeres. En América Latina, este número cae hasta ser apenas el 1.6 %, en El Salvador no se tiene el datos exacto, pero solo con mirar algunos sectores se puede apreciar que las mujeres son la minoría.

Por ejemplo en el sistema financiero, de 11 bancos privados solo hay una mujer CEO.

Que las mujeres entren a la fuerza productiva y que puedan ascender para alcanzar los puestos de mando es un camino lleno de obstáculos.

"La parte privada del Salvador es sumamente conservadora, y hay muy pocas mujeres, incluso cuando los empresarios tienen hijas mujeres capaces, le dan el puesto a un hombre... nos quedamos fuera de la toma de decisión", explica Araujo.

El techo

Esta falta de posibilidad de ascender y de llegar a puestos de toma de decisión se llama "techo de cristal".

Una serie de barreras "culturales" o sesgos que impiden a las mujeres, escalar dentro de las instituciones.

Una de ellas, es valor cualidades o acciones que los hombres pueden tener más, como por ejemplo quedarse más tiempo en el trabajo.

"Tener una gran flexibilidad de horario que la mayoría de mujeres no puede porque también tienen a su cargo la responsabilidad del cuidado del hogar", dice la economista Tatiana Marroquín.

Araujo, añade que "hay un costo de que no te vean todo el tiempo en la oficina o el tener que salir temprano porque tenés que ir a traer a los hijos... el llamado ‘face time’ (tiempo que ven la cara en la oficina), ha tenido siempre o naturalmente un costo económico para la mujer" y esto afecta directamente a la hora de una promoción.

La mujer es castigada "porque aparentemente el hombre siempre está disponible y la mujer no", añade.

Ahí los que toman las decisiones buscan promover al de mayor disponibilidad, evalúan si la mujer puede tener otro hijo y eso implica más tiempo fuera de la oficina y que ella no pondrá toda su atención en la labor, detalla.

Pero el hecho que la mujer asuma además del trabajo en la oficina, el de la casa es uno de los costos más grandes de su carrera.

"Esta es la barrera más grande a nivel cultural, la repartición de las labores de cuidado que recaen principalmente en las mujeres", añade Marroquín.

Según un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Latinoamérica las mujeres todavía dedican más del triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres.

El último dato que hay para el caso de El Salvador detalla que las mujeres dedican 20.2 horas semanales a trabajos domésticos y de cuidado (no remunerados) mientras que los hombres dedican solo 7 horas.

En el tiempo de pandemia y confinamiento esta cifra fue mayor, explica Margarita Beneke de Sanfeliú, Directora del Centro de Investigación y Estadísticas de FUSADES. "El problema de la no remuneración del trabajo doméstico y de cuido, es que no se le reconoce como importante", añade; y esto que es el cuido de hijos, adultos mayores y personas enfermas.

Otras barreras

Otra de las barreras que forman el llamado techo de cristal es el reconocimiento del liderazgo masculino o tradicional, como valorar muchos puntos como "la frialdad en la toma de decisiones, lo violento, los liderazgos autoritarios son esa clase de perfiles los que buscan; y para poder entrar en esas ligas se tienen que replicar esas cualidades, pero también conllevan el que se le tache y cuestione a la mujer su identidad de género", explica Marroquín.

Este tema se ve también en el emprendedurismo, la valentía y agresividad del emprendedor que son características admiradas por muchos, no es igual para el caso de la mujer.

"El atrevimiento, el hecho de salirse de molde, de romper las reglas no es aplaudido en el emprendedurismo femenino y es lo que necesitas para el éxito. Existe ese sesgo y las mujeres son castigadas y no aplaudidas", explica Araujo, que añade que también hay menos apoyo financiero para los emprendimientos liderados por mujeres.

También implica los roles que se asignan, detalla Sanfeliú, ya que desde pequeños se van normalizando la falta de modelos a seguir. "Las niñas no ven presidentas, no ven ingenieras, entonces piensan que no es algo que quieran hacer", dice y se decantan por carreras de cuidado, que son pagadas con sueldos menores.

Por ejemplo, en el estudio de FUSADES, en carreras de ciencias y tecnologías (STEM) solo un 26 % de las estudiantes son mujeres.

Y la tercer barrera más común (que no implique que no existan otras) es el acoso sexual.

Para Marroquín, si no hay regulaciones fuertes en contra del acoso "es otra de las formas de opresión que también limita las mujeres a sobresalir en espacios porque no se ven totalmente libres como seres humanos siempre está este peligro que un hombre con mayor poder puede acosar", asegura.

Materia legal

Además del techo de cristal, hay barreras legales que la mujer tiene que afrontar. En el índice de La Mujer, la Empresa y el Derecho elaborado por el Banco Mundial que mide la discriminación explícita en la ley, señala que todavía "existen leyes discriminatorias que están exacerbando las consecuencias negativas para las mujeres".

A escala global la puntuación promedio es de 76.5 sobre 100, que indica que las mujeres solo tienen tres cuartas partes de los derechos de los hombres.

"Las prácticas discriminatorias no solo reprimen a las mujeres, sino que también limitan la productividad de las empresas, ya que se asocian con niveles más bajos de ventas y productividad laboral... Adicionalmente, se está comprobando que un entorno jurídico más igualitario se asocia a una mayor proporción de empresarias", reza el documento.

En el caso salvadoreño la nota es de 88.8 (a 12 puntos de alcanzar la equidad) y según el análisis la ley es completamente igualitaria en materia de movilidad, lugar de trabajo, emprendimiento y activos. Pero las mujeres no tienen igualdad de derecho en remuneración, matrimonio, parentalidad y pensión.

Trabajo por hacer

Para poder romper el techo de cristal según las expertas es necesario en primer lugar, sensibilizar a las empresas.

"La sensibilización de género incluye qué tanto los hombres como las mujeres dentro de las empresas entiendan que es un problema de una sociedad entera. La sociedad entera es machista y que la discusión no se trivializa en hombre contra mujeres, sino todo lo que el machismo retrasa nuestras sociedades", dice Marroquín.

E implica políticas y unidades de género dentro de las compañías, tener protocolos adecuados, políticas que incentiven a que el trabajo de cuidados sea distribuido de forma equitativa entre hombres y mujeres que también puede incluir las salas cunas y todos esos formatos de ayuda de cuidado social, añade.

Otro de los puntos es respetar las leyes, como el tiempo de lactancia y sobre todo dice Marroquín, tener "flexibilidad y empatía".

Para Araujo, es necesario aplicar los primeros años un mecanismo de cuotas para incluir mujeres en las Juntas Directivas.

"Hay que tener planes y hay que tener procesos... es difícil que naturalmente llegue, por eso yo siempre he defendido el tema de cuotas", dice.

Para la empresaria que es miembro de la Junta Directiva de Banco Azul, hay que tener meritocracia en todas las cosas, pero "hay un montón de mujeres capaces que no están ahí por que no las conocen. Yo no creo que las cuotas deban de ser permanentes, pero sí creo que son herramientas que permiten que las puertas se abran especialmente en sociedades más conservadoras incluso más conservadora que la nuestra y que nos obligan a tomarnos el tiempo para buscar esa equidad de oportunidades", señala.

Sanfeliú concluye que también hay que reconocer el trabajo de cuidado, "eso implica reconocerlo, redistribuir, reducirlo y recompensar, y eso conlleva la participación de todos los actores".

Labores de cuidado

Según la CEPAL, las mujeres dedican más de 20 horas a la semana en trabajo de cuido y domésticos. Un 79 % de este trabajo es hecho por las mujeres, detalla un estudio de FUSADES. Para las analistas esta es una de las principales barreras que no permiten a la mujer crecer profesionalmente.

Sectores menos rentables

Las mujeres participan en sectores menos rentables que los hombres, detalla un estudio de FUSADES. Por ejemplo un 20 % de los hombres trabaja en servicios de alta complejidad, y solo lo hacen un 9 % de las mujeres.

Legal

Ni en materia legal hay igualdad. El último estudio del índice de La Mujer, la Empresa y el Derecho elaborado por el Banco Mundial que mide la discriminación explícita en la ley, en El Salvador hay un 12 % de discriminación, en materia de remuneración, matrimonio, parentalidad y pensión.