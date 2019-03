Beneficios de reducir costos en una mype

Cuando una pequeña empresa nace como una alternativa viable ante el desempleo existe la posibilidad de que su duración sea corta, de acuerdo con Estela Cañas, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Por ello, un emprendimiento que dé vida a una empresa a largo plazo necesitará de consejos prácticos para garantizar su crecimiento y desarrollo.

La experta explicó que cada negocio debería tener una definición de los costos en su proceso básico de producción, procurando reducir los costos suplementarios (aquellos costos extra que se generan como consecuencia de una mala logística de trabajo). Pero, ¿cómo se pueden reducir los costos suplementarios? Primero, determinando si están relacionados al diseño del producto o a la actividad del trabajador.

Además, Cañas brinda tres consejos básicos e indispensables para que una micro y pequeña empresa (mype) pueda sobrevivir en el mercado. El primero es que se debe tener una excelente coordinación de tareas entre los colaboradores; segundo, hacer una planificación continua de las actividades de cada día; y tercero, se deben plantear otras alternativas para cada situación. Por ejemplo, dentro de una empresa se puede identificar el producto que más escasea o proveer aquella herramienta que querrá reemplazo. Lo ideal es anticiparse a estas situaciones para evitar tanto la pérdida de tiempo y dinero como el desgaste físico y emocional de los trabajadores.

Otra recomendación importante de la doctora es precisar conscientemente la capacidad para ejecutar cada tarea y, por tanto, no se deben adquirir compromisos que el emprendedor no podrá cumplir. "Si no hay capacidad para hacer algo, no se debe hacer; puede ser que alguien se embarque en una aventura sin darse cuenta que va a la quiebra del negocio. El tema aquí es visualizar qué factores hacen entrar en crisis y qué factores hacen entrar en quiebra", sugirió Cañas.

Por otro lado, dijo que se debe eliminar una de las prácticas más comunes: el mal uso de la tarjeta de crédito, ya que los micro y pequeños empresarios las usan excesivamente para adquirir equipo o materia prima, hasta perder el control en su uso y terminan pagando altas tasas de intereses. Por tanto, recomendó "buscar las fuentes de financiamiento adecuadas a sus necesidades".

Finalmente, sugirió a las pequeñas empresas el uso de las redes sociales y el ‘de boca a boca’ para ahorrar en gastos de publicidad.