Bitcóin de El Salvador pierden 30 % de su valor

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció ayer la compra de otros 500 bitcóin en los que se estima que habría gastado unos $15.3 millones.

"El Salvador just bought the dip! 500 coins at an average USD price of ~$30,744 (¡El Salvador acaba de comprar a la baja! 500 monedas a un precio promedio en dólares de $30,744)", escribió en inglés el mandatario en su cuenta de Twitter.

En total, se estima que la reserva salvadoreña de criptomonedas está conformada por unas 2,301 en las que se habría gastado unos $100.6 millones de acuerdo al precio que tenía el día de la compra.

Sin embargo, dada la fuerte tendencia a la baja que ha tenido el principal token en los últimos meses, estos mismos 2,301 bitcóin tienen un valor de $70.2 millones, lo que equivale a una devaluación del 30 % ($30.1 millones menos).

Cabe destacar que, a la fecha, no se tiene conocimiento oficial de los gastos, métodos y comisiones pagadas por el Gobierno salvadoreño para supuestamente adquirir los bitcóin que se guardarían en su reserva o si ha vendido alguno de estos para realizar proyectos como la clínica veterinaria Chivo Pets.

El presidente Bukele ha dado a conocer mediante su cuenta personal de Twitter de la compra de bitcóin en nueve ocasiones aprovechando comprar cuando el precio tenía una bajada.

La primera de estas compras fue el 6 de septiembre cuando compró 200 bitcóin por un valor de $9.3 millones cuando la criptomoneda estaba valuada en $46,700.

A la baja

El bitcóin continúa sufriendo caídas hacia niveles vistos por última vez en julio de 2021, como parte de un retroceso más amplio en las criptomonedas en medio de una huida global de inversiones más riesgosas.

El token digital más grande del mundo cayó la jornada de ayer hasta un 8.7 % comparado con el día anterior y al cierre de esta nota se cotizaba a $30,800 aunque llegó a tocar los $30,200. En consecuencia, las principales criptomonedas como terra, ethereum, dogecoin, solana y xrp estuvieron también a la baja y el estado de ánimo continúa pesimista.

“A la luz de los temores de una inflación creciente, la mayoría de los inversores han adoptado un enfoque de aversión al riesgo: vender acciones y criptomonedas”.



Darshan Bathija, director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Vauld.

Este es el precio más bajo que reporta desde julio del año pasado y representa una disminución del 55 % comparado a los máximos de $69,000 alcanzados en noviembre del año pasado.

Según los expertos, el endurecimiento de la política monetaria para combatir la inflación galopante y la disminución de la liquidez están alejando a los inversores de los activos especulativos en los mercados globales. Sumándose a la precaución en torno a los activos digitales, el valor de terra, una moneda estable algorítmica que tiene como objetivo mantener una paridad uno a uno con el dólar, se deslizó por debajo de $1 durante el fin de semana antes de recuperarse.

"A la luz de los temores de una inflación creciente, la mayoría de los inversores han adoptado un enfoque de aversión al riesgo: vender acciones y criptomonedas por igual para reducir el riesgo", dijo a Bloomberg Darshan Bathija, director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Vauld, con sede en Singapur.

Para Jorge Soriano, CEO de Criptan, el bitcóin, y el mercado cripto en general, están considerados hoy en día como un activo de riesgo, y como tal están acusando el escaso apetito de los inversores hacia este tipo de productos financieros.

"En una situación macroeconómica en la que están sonando todas las alarmas, y con la Reserva Federal y el resto de bancos centrales encaminándose a subidas de tipos de interés relativamente agresivas, los inversores están reequilibrando sus carteras, liquidando aquellos activos de mayor riesgo por otros más seguros", dijo Soriano a El País.

En consecuencia para El Salvador que adoptó como moneda de curso legal, señala el periódico español, "ahora paga esa dependencia con la incertidumbre sobre si será capaz de afrontar los próximos vencimientos de deuda".