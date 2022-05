“Bitcóin no tiene futuro como red de pagos”, dice el jefe de FTX

Sam Bankman-Fried, fundador del intercambio de activos digitales FTX, considera que el bitcóin no tiene futuro como red de pagos debido a su ineficiencia y altos costos ambientales.

Bankman-Fried, uno de los directores ejecutivos más influyentes de las criptomonedas, dijo que el sistema de prueba de trabajo para validar las transacciones de la cadena de bloques, que respalda a la criptomoneda, no era capaz de ampliarse para hacer frente a los millones de transacciones que se necesitan para hacerla un medios efectivos de pago.

“La red bitcoin no es una red de pagos y no es una red escalable”, dijo Bankman-Fried en una nota del periódico Financial Times.

El Salvador adoptó desde septiembre pasado el bitcóin como moneda de curso legal, pero investigaciones recientes realizada por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) de EUA, encontró que su uso es mínimo.

De las personas que descargaron la billetera estatal Chivo con $30 de bono otorgado por el estado, apenas un 20 % de los usuarios la continuó usando después de gastar su bono de registro y según datos del Banco Central de Reserva (BCR), hasta marzo solo un 1.6 % de las remesas recibidas en el país fueron por medio de una billetera de criptomonedas.

Las críticas de Bankman-Fried al bitcóin subrayan serias preocupaciones ambientales sobre la cantidad de energía necesaria para ejecutar sistemas criptográficos de prueba de trabajo.

Se estima que la minería de bitcóin consume más energía que muchos países, incluidos Noruega y Suecia, según el índice de consumo de electricidad de bitcóin de la Universidad de Cambridge.

“Tiene que darse el caso de que no aumentemos esto hasta el punto en que eventualmente gastemos 100 veces más de lo que gastamos hoy en costos de energía para la minería”, agregó Bankman-Fried al medio inglés.

Pero a pesar de sus puntos de vista, Bankman-Fried agregó que todavía creía que el activo digital más grande del mundo tenía un lugar en el criptomercado. “No creo que eso signifique que bitcóin tenga que desaparecer'', dijo, y agregó que el token aún puede tener un futuro como “un activo, una mercancía y una reserva de valor” similar al oro.