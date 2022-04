Bitcóin podría facilitar el lavado de dinero: Athena

La adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador representa una alta probabilidad que el país no pueda cumplir con los requisitos del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en inglés) en temas de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta es parte de la información contenida en un documento de Athena Bitcóin Global, la compañía contratada por el Gobierno de El Salvador para la implementación de cajeros y la billetera Chivo.

Según un prospecto presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), desde una perspectiva regulatoria del GAFI, El Salvador ha estado en pleno cumplimiento; sin embargo, advierte que "eso probablemente cambie después de que la Ley Bitcóin se haya implementado por completo" ya que "son poco probables" las posibilidades de que las transacciones cumplan con los requisitos de proporcionar información completa, por lo que "El Salvador puede estar sujeto a sanciones".

Además, la ley "podría facilitar una fuga de capitales, especialmente durante una crisis macroeconómica" por su facilidad de envío sin ningún control ni seguimiento, lo que "tendría un efecto negativo en la economía de El Salvador".

Sin Bitcóin reales

Otra de las revelaciones del documento, dado a conocer por el periódico digital El Faro, es que cuando los salvadoreños convierten su bitcóin a dólares, en realidad no reciben dólares en la billetera digital oficial Chivo.

"En cambio, se convierten en poseedores de monedas de dólar estable, que son solo un reclamo de dólares reales. En ese momento, los salvadoreños tienen un activo respaldado por la plena fe y crédito del gobierno del Sr. Bukele", apunta el documento.

Cabe resaltar que, supuestamente, el Gobierno salvadoreño gastó hasta $75 millones para suministrar $30 en bitcóin como saldo de bienvenida en cada billetera Chivo que se descargara. Además, se creó un fondo de $150 millones para respaldar las conversiones de criptomonedas que las personas o empresas no desearan tener.

Sobre este punto, Mario Gómez, experto en informática, explica que, en teoría, Chivo "funciona como un banco" y no necesita tener todos los dólares que aparecen reflejados ni todo el bitcóin.

"La app puede decir que en el balance interno existen 100 bitcóin, pero la reserva puede ser una fracción de eso digamos el 25 %. Mientras no más del 25 % intente sacar el bitcóin o los dólares al mismo tiempo nadie se enterará que no hay 100 bitcóin", manifestó.

Según estimaciones de información oficial, unos 2.2 millones de salvadoreños descargaron la billetera, la gran mayoría durante el año pasado.

No obstante, un reporte hecho por la Oficina Nacional de Investigación Económica (The National Bureau of Economic Research, NBER) indica que solamente un 20 % de los usuarios que descargaron la billetera continúan utilizándola y los pagos en bitcóin representan para las empresas solamente un 4.9 % del total.

Desde que la Chivo estuvo a disposición del público el 7 de septiembre del año pasado, presentó numerosas fallas de seguridad como saldos que desaparecían, transacciones que no se completaban e incluso casos de robo de identidad.