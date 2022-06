Bitcóin se recupera, Bukele pide "paciencia"

El bitcóin logró ayer recuperar los $20,000, después de una jornada en la que perdió esa cota psicológica por primera vez desde noviembre de 2020. De acuerdo con el sitio especializado CoinDesk, la cotización llegó a $20,673 a eso de las 5:00 de la tarde, hora El Salvador, 7.62 % más que en las 24 horas anteriores.

El bitcóin se ha vuelto importante para El Salvador desde que la administración de Nayib Bukele lo convirtió en moneda de curso legal, hace un año. La medida, que según una reciente encuesta de LPG Datos es considerada el principal fracaso del Gobierno, ha implicado el uso de dinero público para la creación de una billetera, la Chivo Wallet, para la compra de bitcoines, entre otros gastos.

Sin embargo, economistas señalaron el sábado que la ciudadanía no tiene acceso a información pública para verificar el uso de estos recursos públicos, incluyendo la compra de tokens. Lo que se conoce sobre la adquisición de bitcoines proviene de los tuits de Bukele, de manera que no hay documentos que permitan confirmar la información que brinda el mandatario ni conocer con certeza cuánto ha perdido El Salvador con la volatilidad del bitcóin.

Según el sitio de seguimiento nayibtracker.com, que recoge la información que Bukele comparte en Twitter, el Gobierno ha comprado 2,301 bitcoines hasta el 9 de mayo pasado, a un costo de $105.64 millones, pagando un promedio de $45,908.42 por moneda.

Tomando en cuenta la cotización de las 5:00 de la tarde de ayer, el bitcóin ha perdido más del 70 % de su valor desde que alcanzó su máximo el 10 de noviembre de 2021, cuando llegó a $68,990.90. Ahora se calcula que el valor de la inversión que habría realizado el Gobierno ha caído casi 55 %, o alrededor de $58.1 millones.

Sin embargo, el presidente salvadoreño aseguró el sábado en su cuenta de Twitter que su valor crecerá y que "la paciencia es la clave". "Veo que algunas personas están preocupadas o ansiosas por el precio de mercado del bitcóin. Mi consejo: deja de mirar el gráfico y disfruta de la vida. Si invirtió en BTC, su inversión es segura y su valor crecerá enormemente después del mercado bajista", agregó Bukele.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha tratado de restarle importancia a la caída del valor de la criptomoneda y aseguró que el Gobierno salvadoreño no ha sufrido pérdidas porque no han vendido las monedas. Agregó que el presupuesto general de la nación asciende a casi $8,000 millones, por lo que el monto que podría estar en riesgo por la caída del bitcóin, "no representa ni el 0.5 % de nuestro presupuesto", según Zelaya.

En enero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó eliminar el bitcóin como moneda de curso legal debido a su volatilidad y falta de regulación, pero Bukele desestimó la recomendación y anunció la emisión de bonos bitcóin. Sin embargo, hasta la fecha esto no se ha concretado y cada vez más voces advierten que el país no tiene asegurado el dinero para pagar la deuda que está por vencer.