Blue Crown: miel y café únicos para el mercado nacional

Blue Crown es un proyecto que lleva cinco años en el mercado. Inició en diciembre de 2014 como una iniciativa para presentar las características que hacen únicas a la miel. Luego se expandieron al mercado de cafés especiales. La apuesta es darle relevancia a los productores y llevar esa calidad al mercado nacional.

La empresa inició como "una inversión de juguete", explicó Kristian Joskisch, cofundador, que su trabajo en fincas de café lo llevaba siempre a conocer pequeños apicultores. Luego, un amigo triatlonista le dijo que al ser ovolácteo vegetariano tenía una alta demanda de energía que le costaba suplir y lo hacía consumiendo miel. Así compraron seis colmenas y poco a poco la marca fue tomando relevancia.

"Creemos que hay un mercado potencial, poderle ofrecer a nuestros clientes una miel monofloral (...) No es lo mismo una miel de Chalatenango que una miel de Apaneca: el clima es diferente a pesar de que sea la misma flor, el comportamiento es diferente; además del trato del apicultor a las abejas", comentó el empresario.

"Hay una oportunidad de, así como en el vino, ponerle una denominación de origen a la miel", agregó.

Así iniciaron a buscar pequeños productores y a investigar el mercado de la miel; descubrieron que mucha de la oferta local no es pura, lleva ingredientes adicionales.

Para verificar que una miel sea monofloral, la sacan en el momento en que solo hay un tipo de flor o árbol disponible para las abejas, por eso es que la oferta varía según el momento de la temporada apícola, que inicia en noviembre.

Al inicio hay mieles de flores, como campanillas, más adelante son de árboles como el bálsamo o similares, estas tienden a ser más oscuras. Para garantizar el origen hacen una prueba de polen que debe encontrar que la miel viene en un 80 % de la flor u árbol determinado.

Esto resulta en mieles con diferentes notas, sabores y colores.

"Nos vamos a un productor que tiene un barril de esa miel en particular. Mucha gente nos dice: ¿miel negra ya no vas a tener? No hay, si no sale este año, no hay. Depende mucho del apicultor", dijo.

En cuanto al café, la iniciativa ha sido encontrar granos de alta calidad –que tradicionalmente se exportan– para venderlo en el país.

El año pasado pagaron en promedio $370 por quintal al productor, cuando el precio en la Bolsa de Nueva York llegó a caer por debajo de los $100. Asimismo, varían los procesos, lo que también aporta diferentes características al grano.

Entre los proyectos a futuro está incursionar en el cacao con sus distintas variedades.