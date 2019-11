BoG busca llevar la belleza a las mujeres ocupadas

Proyecto. Beauty On The Go espera lanzar el próximo año una aplicación que permita conectar a las clientas con las asesoras de belleza.

Beauty On The Go, o solamente BoG, es un servicio de belleza que inició en mayo de 2016 con la particularidad que apunta a aquellas mujeres que no tienen suficiente tiempo para ir a un salón convencional; por lo que el servicio es a domicilio con unidades móviles. La apuesta es escalar el modelo con una plataforma digital que les permita expandirse.

"El mercado de belleza en El Salvador está teniendo un crecimiento fuerte, igual al nivel de la región, y es un segmento al que las mujeres dedicamos un buen porcentaje de nuestro salario mensual", explicó Laura Rivera, fundadora y directora comercial de BoG.

“Necesitamos migrar a una aplicación que estamos desarrollando en donde las asesoras van a poder suscribirse en todo el territorio”.



Laura Rivera, directora comercial de BoG

Rivera es economista y trabajaba en una empresa, además es madre. Pese a la abundancia de salones de belleza en el país, era difícil encontrar el tiempo para ir y esperar a ser atendida.

"Hay una gran necesidad en las mujeres que nunca tienen tiempo, no era yo la excepción, no era solamente Laura que nunca podía ir al salón", afirmó.

Así nació BoG, un proyecto que responde "a la necesidad de clientas que no les gusta ir al salón de belleza, clientas para las que realmente es una necesidad, está dedicada a mujeres ocupadas".

La apuesta de Rivera es escalar el modelo con una aplicación que estará lista el próximo año y que conectará a las clientas con las asesoras de belleza. Actualmente estas trabajan directamente con BoG y son las unidades de transporte de la empresa las que las llevan donde las clientas.

La idea es ya no sumar más unidades de transporte propias, sino más bien certificar a asesoras que luego puedan acudir con su propio transporte donde las clientas. Todo se gestionaría através de la aplicación.

Las asesoras cumplirán todos los estándares de atención y formación que BoG ya ha definido y utilizarán productos y materiales ya establecidos por la empresa.

BoG tiene sus propias unidades de transporte y atiende en hogares, emppresas, hoteles y eventos. Aunque es a domicilio, utilizan equipo y productos de calidad profesional.