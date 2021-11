Bonos de El Salvador caen tras anuncio de la nueva emisión de “Bono Bitcóin”

El anuncio del bono (deuda) bitcóin por $1,000 millones y la incertidumbre por la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empieza a hacer mella en la confianza de los mercados internacionales.

Los precios de los bonos de El Salvador volvieron a caer ayer entre 0.8 % y 4.88 %, según datos de los mercados.

El que mayor caída reportó fue el de las notas de 2052 que bajaron hasta 2.73 puntos en una solo jornada, ¿en qué afecta? que genera desconfianza en los mercados porque revender un bono del país implica pérdidas y eso significa que los inversionistas pedirán más intereses si El Salvador requiere de financiamiento. Los inversionistas pagaron $100 por unos bonos que ahora valen $65.

El presidente de la República Nayib Bukele, anunció el sábado en la noche en la fiesta playera organizada por Casa Presidencial para los bitcoiners, que el pías emitiría deuda soberana por $1,000 millones en bitcóin para crear la ciudad bitcóin al oriente del país.

Según un análisis de Bloomberg "La deuda del país centroamericano estuvo entre las de peor desempeño del mundo el lunes, ya que los inversores consideraron si el plan del presidente Nayib Bukele de vender bonos soberanos de Bitcóin cierra la puerta a un acuerdo con el FMI".

El Salvador tiene actualmente una deuda pública que roza el 90 % del PIB y se esperaba que el acuerdo con el FMI por $1,300 millones, ayudara a poder hacer frente al déficit presupuestario y a la deuda a corto plazo, además de dar un rumbo al manejo de las finanzas públicas, pero la idea del gobierno parecer ser otra.

"Con el FMI se estaba negociando un acuerdo de servicio ampliado que incluía el aspecto de gobernabilidad democrática y transparencia. Entonces había una posibilidad de decirle: ‘te vamos a dar este dinero pero te comprometes con esto’ (...) pero con el anuncio del sábado (de la ciudad bitcóin) dicen: ‘no me interesa esa parte y no me interesa lo que pueda hacer la comunidad internacional y voy por mi cuenta’. La gran apuesta del Gobierno es con el tema del bitcóin, si le sale bien será un ejemplo de mucho pero el riesgo es sumamente alto", dijo el economista del ICEFI, Ricardo Castaneda, en el foro "Perspectivas económicas de Centroamérica, El Caribe y El Salvador para 2022".

La decisión de buscar financiamiento en mercados alternativos a una tasa menor a la que pagaría si el Estado decide ir a los tradicionales.

"El Salvador en estos momentos no tiene acceso a mercados, si sale a emitir bonos en estos momentos en dólares va a ser a una tasa de 13 % o 14 %, que es una tasa alta. Dentro del país el financiamiento está a tasas relativamente altas también", expuso el economista costarricense Boris Segura.

Hay que recordar que el riesgo del país se encuentra en los niveles más altos de los últimos 10 años. En el último reporte del viernes 19 de noviembre, esté llegaba a niveles de 11.35, un día antes había estado a 11.27. El 19 de noviembre de 2019 era de 4.48, y hace un año era de 8.62. El riesgo invertir en deuda salvadoreña es cada día mayor.