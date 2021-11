Bonos del país en caída libre

El bono 2050 ha tenido el peor desempeño de esta semana que casi termina. Desde el lunes, ha bajado un 8.87 %, llegando a cotizarse hasta en $60.23. Esto quiere decir que si el inversionista pagó por él $10,000 cuando salió al mercado, pero si ahora lo quiere vender pierde $4,000.

Y significa que cuando El Salvador quiera salir a los mercados a buscar financiamiento, el apetito será menor. ¿Porqué? porque el mercado considera que hay muchos riesgos para recuperar su dinero y "lee" a su manera, cada hecho que está pasando en el país.

El anuncio de una emisión de bonos por $1,000 millones en bitcóin (EBBB1) ha puesto nerviosos a los mercados financieros.

Es que tanto los inversionistas como las agencias calificadoras de riesgo, estaban expectantes a que El Salvador lograra este año un acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,300 millones, pero todo indica que en este no se obtendrá a un corto plazo, y mucho menos después del anuncio del sábado por la noche en la playa de Mizata y del comunicado de la revisión de país (capítulo IV) que hizo el FMI.

"Este anuncio (del bono bitcóin) consolida el camino de ‘cualquier cosa menos el FMI’... Los bonos caen a medida que el mercado reevalúa un posible valor de recuperación más bajo debido a la imprevisibilidad de las políticas", dijo a Bloomberg, Nathalie Marshik, directora general de Stifel Nicolaus & Co.

"Es como decirle al fondo, ya no quiero hacer negocios con ustedes porque ustedes no me dan la plata que yo quiero entonces la voy a ir a buscar a otro lugar", dijo por su parte el economista Luis Membreño, que detalló que el gobierno lo ve como la alternativa. "Es como decir, ya con el sistema financiero internacional no voy a poder obtener financiamiento, entonces surge esta posibilidad, que es un experimento", agrega.

Y el anuncio del experimento que ha ocupado titulares en todo el mundo, también ha hecho que el indicador de riesgo país suba a los niveles más altos desde que existe ese índice elaborado por JP Morgan.

"El perfil de riesgo está amarrado al comportamiento de lo bonos; en la medida que estos bajan, aumenta el perfil de riesgo, esto lo que provoca es que frente a un escenario que se salga a colocar nueva deuda, esta será más cara", señala Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Y así con la proporción a la inversa, el riesgo país (EMBI) ha llegado al 12.25, un 127 % más que hace en un año, cuando era de 5.38; y desde el viernes ha subido casi un 8 %.

Viabilidad

El anuncio del primer bono bitcóin que será emitido, en enero en 2022 con una tasa de 6.5 % y a 10 años, ha generado diversas reacciones. Sobre todo, después que el CEO de Blockstream, Samson Mow, que proveerá la plataforma en que se hará la emisión (Liquid Network), explicara, según sus proyecciones que el precio del criptoactivo de aquí 10 años podría llegar a ser de $1 millón.

Para unos es una cifra poco probable, otros ven muy baja la tasa de 6.5 %, ya que consideran que si fuera el mercado tradicional pagaría por lo menos el doble.

"Desde una perspectiva estrictamente técnica yo no recomendaría a nadie invertir en bonos salvadoreños con destino de compra de bitcoins e infraestructura a un 6.5 %, esa tasa no cubre en absoluto el riesgo de la inversión. Pero pueden existir otros intereses más allá de la tasa, que hagan que inversionistas quieran mover dinero a través de estos bonos", dijo la economista Tatiana Marroquín.

Pero expertos en criptoactivos como David Morris, señalaba en una columna de opinión en el medio Coindesk que la "comunidad" apoyaría, porque eso implicaría "apoyar al bitcóin".

"No es necesario que haya más explicación de esto que 'los bitcoiners son locos y ricos, y con mucho gusto inyectarían dinero en este pequeño país.... Pero en serio, cada uno de estos experimentos que se realiza es otra victoria para bitcóin, por lo que participar también es una cuestión de interés propio. Recuerde que un Ethereum DAO acaba de recaudar $40 millones por lo que fue esencialmente una broma vagamente cívica: $1 mil millones por un bono real con un rendimiento real no es nada", escribió.