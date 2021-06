Bukele no dará marcha atrás en Ley Bitcóin

El Presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que no ve posibilidades para retroceder en la implementación, a partir de septiembre, de la Ley Bitcóin que da a la criptodivisa carácter de moneda de uso legal en El Salvador.

En una entrevista concedida a Peter McCormak y publicada ayer en un canal de YouTube, Bukele explicó que la Ley fue aprobada por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa (63 votos de 84 diputados) y al ser consultado si había la posibilidad de que este proyecto se detuviera respondió que no veía esa posibilidad, sino, por el contrario, se va avanzando cada día y se van "a anunciar muchas cosas interesantes que van a impulsar más el proyecto, minería y energía".

"Si funcionó en El Zonte (playa salvadoreña en La Libertad donde empezó la iniciativa Bitcóin Beach), funcionará en El Salvador. No veo nada deteniéndolo. Todo lo hecho por los humanos puede ser detenido, pero no veo cómo. Es una ley y el Gobierno está trabajando y haciendo lo mejor posible para que haya más beneficios para la gente. Esto está sucediendo y no veo cómo no va a suceder", respondió el mandatario.

Esta es la primera entrevista que el mandatario brinda sobre el tema ya que anteriormente solamente ha participado en foros virtuales en Twitter con inversionistas en bitcóin.

Bukele defendió el artículo 7 de la Ley que obliga a todo agente económico a aceptarlo como forma de pago de bienes o servicios al considerar que esto "protege a las personas de discriminaciones" contra el rechazo de sus "sats" (fracciones de bitcóin) para compras en un negocio y hay un balance porque el artículo 8 permitirá que los establecimientos que no deseen esos bitcóin y el riesgo de depreciación, pueden cambiarlos por dólares.

Multilaterales

Sobre el rechazo del Banco Mundial de ayudar al Gobierno salvadoreño y dar asistencia en este tema, Bukele opina que "no tiene sentido", aunque aclara que "está bien" ya que están en libertad de hacerlo o no y su decisión "no cambia nada" porque no se les ha pedido fondos, sino apoyo técnico y "hay suficiente talento local" para continuar con el proyecto.

Además, reconoció que el Fondo Monetario Internacional "está preocupado" por este tema y dijo que El Salvador "solamente está ejerciendo su derecho de adoptar monedas de curso legal" como se hizo con el dólar en 2001.

"Hemos estado explicando las cosas al FMI, les daremos más explicaciones si ellos quieren, pero la mejor explicación vendrá en septiembre cuando la ley entre en efecto y vean cómo funciona y beneficia a pequeños negocios", señaló el Presidente de la República.

Al comienzo de la entrevista, se le pregunta por qué tomó la decisión de implementar el bitcóin como moneda de curso legal a lo que respondió que, a veces "hay que tomar decisiones hacia adelante para tratar de ver hacia dónde va el resto del mundo y tratar de estar ahí primero para que tu pueblo tenga algunos beneficios".

A juicio del mandatario salvadoreño, el sistema de bitcóin "es hermoso", no solamente porque es gratis o de persona a persona, sino porque "cada detalle fue pensado antes que pasara" y esta plataforma será mucho más grande de lo que es ahora.

"El sistema bitcóin es tan perfecto que creo que será el futuro", dijo Bukele.