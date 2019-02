Buscan combatir en ESA efectos del cambio climático

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la sostenibilidad son dos áreas que abarcan una amplia cantidad de temas en las que empresas de todo el mundo están trabajando. El cambio climático es uno de los problemas al que el sector privado le está poniendo atención en diferentes magnitudes. Ante este contexto, la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) busca que en El Salvador haya más conciencia sobre cómo abordar el tema medioambiental.

La expresidenta de FUNDEMAS Elena de Alfaro opina que uno de los mayores esfuerzos que están haciendo a escala internacional es combatir el cambio climático. "Este es un tema que nos afectó muchísimo el año pasado, desde el inicio retrasó las cosechas agrícolas. Pero aun así en El Salvador no ha habido una concienciación de lo que se debe de hacer para contribuir, no solo con nuestro país, sino también con todo el planeta para que no nos afecte el cambio climático", agregó.

En ese sentido, dijo que El Salvador va a necesitar una política "real" de medio ambiente. De Alfaro asegura que si una empresa quiere ser competitiva deberá cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

"El gobierno actual y el entrante debe invitar a la sociedad a ser parte de los ODS. Yo creo que se debe trabajar en el reciclaje de materiales como el papel, y hay que reducir el uso de tantas bolsas plásticas; en otros países esto ya ha sido prohibido", señaló la expresidenta de dicha fundación.

Por su parte, el presidente de FUNDEMAS, Tomás Regalado, considera que el cambio climático es un tema urgente al que no se le da la importancia necesaria. "Por ejemplo, la semana pasada jóvenes bachilleres de Europa, países suramericanos, México y Estados Unidos, hicieron una huelga... no fueron a la escuela, y se fueron a las calles a exigirle a los adultos que tomen en cuenta el medio ambiente", añadió.

Regalado cree que el cuidado del clima no es solo responsabilidad de los líderes sino de todas las personas, ya que se debe tomar en cuenta la salud y biodiversidad de animales y plantas. Asimismo, dijo que una parte indispensable para la solución del cambio climático es cumplir con los ODS. "Nosotros como FUNDEMAS queremos ayudar a las empresas a cumplir con las metas de los ODS", complementó.

Según datos recopilados por FUNDEMAS, el 51 % de la contaminación del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) proviene del transporte público; más de 4,000 toneladas de desechos se producen a diario; el 80 % de las regiones hidrográficas tiene altas concentraciones de coliformes fecales; y el 87 % del territorio nacional es zona de riesgo.