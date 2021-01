Buscarán reasignar fondos de fideicomiso

El gabinete económico prepara un pliego de reformas a la Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), a seis meses de su aprobación.

Con los cambios, el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) buscará reasignar $77.8 millones destinados a la entrega de subsidios para el pago de planillas en las empresas que resultaron afectadas por la pandemia, así como agilizar la aprobación y desembolsos de créditos para el sector formal de la economía.

El fideicomiso fue una de las iniciativas gubernamentales impulsadas en 2020 que pretendía reactivar la economía tras el impacto de la covid-19.

El fondo fue constituido con $600 millones, de los cuales $140 millones estaban dirigidos a la entrega de un subsidio directo para empresas que perdieron ingresos durante la cuarentena pagarán un salario a sus empleados.

Con la ley también se creó un programa de $360 millones para dar créditos a la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) del sector formal. El tercer componente del fideicomiso, por $100 millones, está dirigido a financiar al sector informal.

Juan Pablo Durán, presidente de BANDESAL, dijo ayer que de los $600 millones del fideicomiso, se han aprobado $206.2 millones, es decir un 34.5 %. De los $140 millones para subsidiar el pago de planillas, solo lograron colocar $62.1 millones, monto que fue entregado a 13,500 empresas.

"Hubo muy pocos rechazos en este rubro porque todo estaba validado en la base de datos del ISSS", justificó Durán.

La ley marcó 60 días para que las empresas se inscribieran a este programa, un plazo que según BANDESAL finalizó el pasado 14 de diciembre, por lo que quedaron $77.8 millones disponibles.

Por esto, BANDESAL propone trasladar $50 millones del dinero de los subsidios al sector informal, pues de los $100 millones asignados, ya se entregaron $98.2 millones.

La ley dice que el remanente del pago de planillas debe trasladarse al programa de créditos para el sector formal, "pero resulta que para el sector formal todavía tenemos dinero", apunto Durán.

De los $360 millones para el sector formal solo se han aprobado $45.8 millones, de ahí que se quieran "eliminar obstáculos".

Los otros $27.8 millones se dirigirían a la entrega de subsidios para el gremio de artistas, pesca artesanal, emprendedores con discapacidad, transporte (taxis, turismo y escolar) y a colegios.

Ernesto Hernández Otero, consultor especialista de negocios, considera que la idea de modificar la ley es buena, ya que "hubiera sido triste dejarla estática y que los fondos quedaran congelados en el tiempo".

Sobre la propuesta de trasladar los fondos del sector formal al informal, Hernández Otero, destaca que "habría que investigar por qué tantas empresas que sí aplicaron fueron denegadas".

"Quizá lo que ha pasado es que los criterios para dar estos fondos han sido tan complejos, que las empresas no han salido aprobadas o tampoco han aplicado", agrega el consultor, quien destaca que el sector formal ha resistido y mantenido los empleos.

Empero, señaló que es importante que se busque la formalización de las empresas: "No se está amarrando la deuda ni los subsidios con asesoría, falta saber en qué van a gastar este dinero las empresas, cómo lo van a pagar. Hay muchas que quizá en unos seis u ocho meses no van a lograr reaccionar como esperaban y no van a poder pagar esos créditos", consideró.